Умельцы из Житомира создали уникальный пикап Mercedes-Benz G-Class

Внешность автомобиля изменили в соответствии с моделью Brabus 2022 года с черными фарами, идентичной лебедкой, карбоновой накладкой на капот и замененным лобовым стеклом. Как и у оригинала, на крыше есть дополнительные фары.

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Колесные арки и диски также выполнены в стиле Brabus. Салон, тормозные суппорта и пружины подвески выполнены в оранжевом цвете. Подвеска выполнена несколько иначе и отличается от той, что имеет оригинальный XLP Adventure.

Двери на старой модели имеют острые углы, поэтому мастера скруглили их, чтобы они полностью соответствовали современному G-Class. К тому же колесную базу автомобиля удлинили на 50 см, а задний свес удлинили еще на 20 см.

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Модель имеет электрические подножки, с подсветкой, оригинальные молдинги и выхлоп Brabus. Двери грузового отсека создавались, фактически, с нуля, однако почти полностью соответствуют оригиналу. Задний бампер и фонари также выполнены в стиле Brabus.

Мастера оснастили копию портальными редукторами, однако им пришлось сузить задний мост, чтобы получить узкую колею. Салон выполнен в оранжевом цвете, однако крыша и стойки обшиты черной алькантарой.

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Команда также изменила старую торпеду, однако без особых вмешательств в электрику и сшила уникальные дверные карты, согласно пожеланиям клиента. Задний ряд сместили максимально назад, чтобы создать больше места для ног пассажиров.