Украинцы самостоятельно собрали шестиколесный "гелик": видео

Модель имеет внешность соответствующую оригинальному G-Class, с карбоновыми элементами и диски с бедлоками, которые позволяют спускать давление в шине почти полностью, чтобы преодолевать сложное бездорожье. Для этого во внедорожнике установлена соответствующая система подкачки. Автор отметил, что один такой диск стоит 3000 евро.

Читайте также: Украинцы превратили Tesla Model 3 в кабриолет

Резина на автомобиле также от оригинального G-Wagon 6х6 и ее также было трудно найти. Как сообщается, клиент пожелал покрасить пружины, которые установлены вместе с амортизаторами Ohlins, в ярко-красный цвет. Комплект амортизаторов и пружин обошелся владельцу в 8500 евро.

Однако, даже они не стали самой дорогой деталью в этом автомобиле, ведь комплект оригинальных тормозов стоит ровно 1 миллион гривен, что эквивалентно 25 000 долларов. Автор сообщил, что клиент пожелал установить соответствующие оригинальные детали в его авто, но команде удалось приобрести их несколько дешевле.

Также интересно: Итальянский трактор-разминировщик FAE PT-300 D:Mine украинцы немного доработали

Не менее важным нюансом стало то, что на оригинальном G-Class передняя ось несколько уже задней, а потому, чтобы выровнять их, пришлось установить соответствующие проставки. В то же время кузов авто был заново перекрашен в соответствующий серебристый оттенок.

Средняя ось на автомобиле от оригинального 6х6, а потому все три моста являются ведущими и имеют соответствующие блокировки дифференциалов. В салоне было изготовлено заднюю стенку, которая отделяет грузовое пространство от интерьера. Передние сиденья были перешиты в новую кожу Nappa, в соответствии с заводским стилем.

Задние сиденья также были подогнаны в соответствии с оригинальным 6х6, ведь у стандартного G63 они несколько отличаются. Как сообщается, клиент пожелал, чтобы задний ряд сидений имел всего два места, разделенных подлокотником. Грузовое пространство выполнено в соответствии с оригиналом. Мастера использовали оригинальные шильдики, петли, защиту топливного бака и бампер.

Читайте также: Украинец протестировал Tesla Cybertruck и рассказал о ее недостатках

Все работы выполнены действительно качественно, ведь команда "Джипы Монстры" уже не впервые создает шестиколесный "гелик". Однако, общая стоимость всего проекта вместе с работой мастеров, как и информация о владельце автомобиля - не разглашается.