Українці зробили оригінальний шестиколісний пікап Mercedes-Benz G 63 AMG: відео

Модель має зовнішність, відповідну оригінальному G-Class: з карбоновими елементами та диски з бедлоками, які дозволяють спускати тиск в шині майже повністю, аби долати складне бездоріжжя. Для цього в позашляховику встановлена відповідна система підкачки. Автор зазначив, що один такий диск коштує 3000 євро.

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Гума на автомобілі також від оригінального G-Wagon 6х6, її також було важко знайти. Як повідомляється, клієнт забажав пофарбувати пружини, які встановлено разом з амортизаторами Ohlins, в яскраво-червоний колір. Комплект амортизаторів та пружин обійшовся власнику в 8500 євро.

Однак, навіть вони не стали найдорожчою деталлю в цьому автомобілі, адже комплект оригінальних гальм коштує рівно 1 мільйон гривень, що еквівалентно 25 000 доларів. Автор повідомив, що клієнт захотів встановити відповідні оригінальні деталі в його авто, але команді вдалось придбати їх дещо дешевше.

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Не менш важливим нюансом стало те, що на оригінальному G-Class передня вісь дещо вужча за задню, а тому, аби вирівняти їх, довелось встановити відповідні проставки. Водночас кузов авто було заново перефарбовано у відповідний сріблястий відтінок.

Середня вісь на автомобілі від оригінального 6х6, а тому всі три мости є ведучими та мають відповідні блокування диференціалів. В салоні було виготовлено задню стінку, яка відділяє вантажний простір від інтер’єра. Передні сидіння були перешиті в нову шкіру Nappa, відповідно до заводського стилю.

Задні сидіння також були підігнані відповідно до оригінального 6х6, адже в стандартного G63 вони дещо відрізняються. Як повідомляється, клієнт забажав, аби задній ряд сидінь мав всього два місця, розділених підлокітником. Вантажний простір виконано відповідно до оригіналу. Майстри використовували оригінальні шильдики, петлі, захист паливного бака та бампер.

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Усі роботи виконано справді якісно, адже команда “Джипи Монстри” вже не вперше створює шестиколісний “гелік”. Однак, загальна вартість усього проєкту разом з роботою майстрів, як і інформація про власника автомобіля, не розголошується.