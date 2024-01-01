Італійський трактор-розміновувач FAE PT-300 D:Mine українці трохи доробили

З повідомлення провідного постачальника спецтехніки стає зрозуміло, що розміновувач італійської компанії FAE Group S.p.A. наші виробничники модифікували саме з метою більш ощадливого використання на замінованих полях. Машина не з дешевих, отож і додаткова захисна ліврея не завадить.

Щоправда, АВТЕК не вказує вартості PT-300 D:Mine, але редакція Авто24 скористалася офіційним документом – Пропозиції щодо фінансування заходів гуманітарного розмінування, подані ДСНС України та Державною спецслужбою транспорту МО України, для розгляду на засіданні Комісії з питань визначення обсягу коштів для задоволення потреб зі здійснення заходів гуманітарного розмінування від 02 лютого 2024 року. Там запит на аналогічну машину пропонується в межах 74,1 млн грн за одну одиницю.

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Так що доопрацювання PT-300 D:Mine слушне: кожна збережена від передчасного повного чи часткового руйнування машина розмінування це - додаткові сотні гектарів розчищених ланів.

Що саме вдалося зробити, за якою технологічною картою це робилося – в описі не повідомляється. Однак з поданих фотознімків видно, що з’явився боковий захист решіток в надбудові моторної ніші. Зашиті сталевими листами виявилися й боковини гусеничних візків ходової.

Такого в оригінальній версії заводу-виробника (див. відео внизу) на моторному модулі та ходовій не побачиш. Звісно, це зробило машину трохи масивнішою, але на операційних характеристиках така модифікація не позначиться. По-перше, тут стоїть двигун потужністю 275 к.с. Такого силового потенціалу для 12-тонної машини навіть з запасом достатньо навіть при умові, що додаткова бронесталь приплюсує ще 2-3 тони. При цьому тиск на ґрунт зросте зі стандартного обладнання 0,34-0,35 кг/см2 максимум до 0,36-0,37 кг/см2, все залежить від комплектації.

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PT-300 D:MINE оснащується ротором із фіксованими зубами або бичами. Операційна швидкість на знешкодженні протипіхотних та протитанкових мін не перевищує 6,5 км/год. Звісно, управління ведеться дистанційно.

Це не тільки розміновувач. При потребі фронтальний робочий орган можна швидко замінити. Для використання на звичайних господарських роботах в зоні лісових насаджень, лісосмуг чи посадок молодих дерев навішується гідравлічна фреза, подрібнювач пеньків тощо. По суті, повертається цивільна версія лісового мульчера.

В основі цієї машини лежить мульчер PT-300, який в Україні добре знаний. Відмінність в тому, що для розміновувача довелося звідти зняти комфортну високу одномісну кабіну оператора, а вивільнене місце наповнити апаратурою дистанційного управління. Ту нішу зашили сталевими листами захисту.

Фронтальна навіска також зазнала змін – вона отримала козирок, стала міцнішою, стійко витримує активовані боєприпаси, особливо протипіхотні міни, яким дуже рясно засіяна українська земля.

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У першій декаді травня піротехнічний загін ДСНС розпочав випробування цієї машини у Харківській області, про що офіційно повідомлялося в пресрелізах МВС та ДСНС України. Перші враження вже є – машина в реальних умовах розмінування працює надійно, добротно і якісно.

Фото: ДСНС України