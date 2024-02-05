Машина розмінування ScanJack 3500 рисами нагадує форвардер з ділянки лісозаготівлі, однак за призначенням це неймовірних можливостей вбивця мін, схованих навіть глибоко у землі.

Якщо бути точним, то шведський розміновувач з фронтальною двоціповою системою спроможний 100-відсотково знешкоджувати протитанкові міни. З протипіхотними мінами чистота розміновування трохи менша, але 98,2% також гарний результат.

Про появу такої машини в ЗСУ на своїй сторінці телеграм-каналі розповів перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він також навів приклади її основних можливостей, в т.ч. по продуктивності в операційному режимі.

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Броньований захист та фронтальні робочі органи 39-тонного (з гусеницями) ScanJack 3500 витримують з мінімальними пошкодженнями вибухи зарядів вагою до 10 кг. Обидва мотовила робочого органу встановлені попереду та обертаються з однаковою швидкістю 360 об/хв. Але операційна глибина у них різна – передній ціп перелопачує землю на глибину до 20 см, а другий – до 30 см.

При потребі максимальна паспортна глибина "копу" може доходити до 50 см, але на таку глибину ворог міни не закопує.

Закладеним мінам сховатися від зубців та ціпів фронтальної навіски практично нікуди. Щільність ціпкових молоточків для прочісування доволі густа – на мотовилі з операційною шириною смуги 3,5 метра стоїть 76 загартованих стержнів з обважненими молотковими наконечниками. Кожен такий ціпок першого та другого ряду за секунду робить шість обертів.

Базовий 6-циліндровий двигун з водяним охолодженням і турбонаддувом John Deere 6090 Power Tech Plus ECO III видає 215 к.с. при 2100 об/хв і максимальному крутному моменті 1090 Нм/1400 об/хв. Тут гідростатика з низьким та високим діапазоном передач.

Максимальна швидкість руху 23 км/год. Щоправда, операційна швидкість руху значно менша – від 200 до 1500 метрів на годину. Тут все залежить від густоти закладених мін та їх потужностей. В середньому на день машина зачищає десь від 10 000 до 30 000 кв. м.

Тут варто згадати одну цікаву відмінність машини розмінування від форвардера. По ходовій вони практично однакові, за винятком того, що у лісового сортиментовоза з ділянки рубки за кабіною встановлено КМУ для навантажувальних/розвантажувальних робіт, чого в розміновувача немає.

Цивільна техніка у транспортному та операційному режимах має передній фронтальний модуль з кабіною і причіпний віз зчленованого типу для вивезення кругляка, а у машини розміновування – навпаки. Там кабіна в операційному режимі позаду, а транспортний хід дорогами уже у звичному положені – модуль кабіни попереду. До того ж вона заброньована, велика площа скління зникла, у невеликі віконниці встановлено бронескло.

Фото/відео: ScanJack та Міноборони України