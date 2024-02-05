Машина разминирования ScanJack 3500 чертами напоминает форвардер с участка лесозаготовки, однако по назначению это невероятных возможностей убийца мин, спрятанных даже глубоко в земле.

Если быть точным, то шведский разминировщик с фронтальной двухцепной системой способен 100-процентно обезвреживать противотанковые мины. С противопехотными минами чистота разминирования немного меньше, но 98,2% также хороший результат.

О появлении такой машины в ВСУ на своей странице телеграмм-канале рассказал первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он также привел примеры ее основных возможностей, в т.ч. по производительности в операционном режиме.

Читайте также Германия передает Украине минный киллер-культиватор, БМП, тягачи и еще кое-что

Бронированная защита и фронтальные рабочие органы 39-тонного (с гусеницами) ScanJack 3500 выдерживают с минимальными повреждениями взрывы зарядов весом до 10 кг. Оба мотовила рабочего органа установлены впереди и вращаются с одинаковой скоростью 360 об/мин. Но операционная глубина у них разная – передний перелопачивает землю на глубину до 20 см, а второй – до 30 см.

При необходимости максимальная паспортная глубина "копа" может доходить до 50 см, но на такую глубину враг мины не закапывает.

Заложенным минам спрятаться от зубцов и цепей фронтальной навески практически некуда. Плотность цепных молоточков для прочесывания довольно густая – на мотовиле с операционной шириной полосы 3,5 метра стоит 76 закаленных стержней с утяжеленными молотковыми наконечниками. Каждый такой стержень первого и второго ряда за секунду делает шесть оборотов.

Базовый 6-цилиндровый двигатель с водяным охлаждением и турбонаддувом John Deere 6090 Power Tech Plus ECO III выдает 215 л.с. при 2100 об/мин и максимальном крутящем моменте 1090 Нм/1400 об/мин. Здесь гидростатика с низким и высоким диапазоном передач.

Максимальная скорость движения 23 км/ч. Правда, операционная скорость значительно меньше – от 200 до 1500 метров в час. Здесь все зависит от густоты заложенных мин и их мощностей. В среднем в день машина зачищает где-то от 10 000 до 30 000 кв. м.

Здесь стоит упомянуть одно интересное отличие машины разминирования от форвардера. По ходовой они практически одинаковы, за исключением того, что у лесного сортиментовоза с участка рубки за кабиной установлено КМУ для погрузочных/разгрузочных работ, чего у разминировщика нет.

Гражданская техника в транспортном и операционном режимах имеет передний фронтальный модуль с кабиной и прицепную тележку сочлененного типа для вывоза кругляка, а у машины разминирования – наоборот. Там кабина в операционном режиме позади, а транспортный ход по дорогам уже в привычном положении – модуль кабины впереди. К тому же она забронирована, большая площадь остекления исчезла, в небольшие проемы установлено бронестекло.

Фото/видео: ScanJack и Минобороны Украины