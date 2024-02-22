Українська машина для розмінування "Народний розміновувач" пройшла попередні випробування на мінних полях: дві провідні вітчизняні компанії Efarm pro та "Завод Кобзаренка" виготовили спецтехніку, що не поступається закордонним зразкам.

Машину створено на шасі трактора Т-156. Вона оснащена системою безпілотного управління і може розміновувати територію за заздалегідь заданою траєкторією.

Операційна точність завдяки розробленій системі точного обробітку площ при розмінуванні досягає не більше 2-сантиметрової відстані між смугами. До речі, подібна апаратура точного землеробства стоїть на сільськогосподарських тракторах і вже витримала іспит часом – висока точність як оранки, так і посіву гарантована.

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Щоправда, машина розмінування відрізняється від аграрної версії. По-перше, згаданий вище Т-156 не стільки трактор, скільки фронтальний навантажувач, створений на базі сільскогосподарського трактора ХТА-200-06 українського патріарха машинобудування ХТЗ. Навантажувач максимально уніфікований з ХТА-200.

Ось така модель фронтального навантажувача Т-156 на базі трактора ХТА-200 стала основою для машини розмінування. Фото: prom.ua

По-друге, задля безпеки оператора-тракториста його присутність в кабіні повністю виключена. І це спонукало розробників взагалі відмовитися від кабіни - вона тут відсутня. Таке рішення зменшило габаритну висоту техніки та мінімізувало її вразливість від розлітання уламків з активованих мін.

Основним завданням було розробити машину, що здатна тримати удар від вибуху мін. І цього інженери й конструктори Efarm pro та "Завод Кобзаренка" досягли.

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За словами заступника глави Мінекономіки України Ігоря Безкаравайного, нова машина для розмінування за своїми характеристиками не поступається кращим західним аналогам. Вона здатна очищати за годину 5 тисяч квадратних метрів землі. Приблизно стільки ж очищає хорватська DOK-ING MV-10.

"Попереду сертифікація машини та запуск серійного виробництва. Враховуючи потреби операторів у машинах для розмінування, попит на техніку буде", - сказав Ігор Безкаравайний.

А так виглядає "Народний розміновувач", зроблений вітчизняними конструкторами та інженерами на ходовій базі фронтального навантажувача Т-156. Фото: Efarm pro

Машина вітчизняного виробництва коштуватиме у 5 разів дешевше, ніж іноземні аналоги. У разі пошкодження із запчастинами проблем не буде – компоненти та агрегатна база українського виготовлення. Лагодити таку машину можна в будь-якому прифронтовому місті, навіть у невеличких райцентрах, де свого часу були відділення "Сільгосптехніки".