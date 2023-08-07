Один із Харківських машинобудівних заводів отримав сертифікат відповідності на машину для розмінування сільскогосподарських угідь під оранку та сівбу.

Цю новину машинобудівники довели очільниці Міністерства економіки України Юлії Свириденко, яка з робочим візитом відвідала підприємство. Сертифікат та декларація про відповідність дозволяють розпочати серійне виробництво такої спецтехніки. Це буде зроблено в найкоротші терміни, виготовлення спецтехніки вже почалося.

Кінцева вартість такої машини обійдеться у 10 разів менше від закордонної, що коштує в межах 1,3 млн доларів. Окрім цього, харківська машина набагато простіша за конструкцією. У імпортних машин використовується спецшасі з інноваційними надбудовами. А для вітчизняного аналога за основу беруть старенькі трактори Т-150 на гусеничному ходу, в кабіні якого розмішують блок дистанційного управління.

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У оператора наплічний пульт управління, куди на пальчиковий джойстик та кнопки виведено усі органи керування гусеничного трансмісією, кермом, механічною КПП. Восьмитонний протимінний агрегат дишлового типу з набраних на вісь 24 важких сталевих зубчатих коліс, що утворюють робочий циліндр, у транспортному режимі є кормовим причіпним.

Машинобудівники знайомлять з виробничим процесом виготовлення вітчизняної машини розмінування Першого віце-прем’єр-міністра України, Міністра економіки України Юлію Свириденко. Фото: Мінекономіки України

Під час операційного застосування робочий орган стає фронтальним – базовий трактор Т-150 його штовхає перед собою, працюючи на задніх швидкостях. Оскільки у кабіні нікого немає, тракторист шиєю не крутить, то при дистанційному управлінні задній хід не обов’язковий. Водій сідає за кермо тільки по дорозі до ділянки розмінування, коли тягне причіпний протимінний агрегат за трактором.

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Тут відразу варто зазначити, що базова моторна ніша трактора в операційному режимі із фронтальної стає закабінною, малодоступною для уламків, але її все-таки добряче зашили сталевими листами.

Найбільш вразливі частини трактора та блок дистанційного управління у кабіні зашили від уламків броньованими сталевими листами – дешево і практично. Фото: mediaport.ua

Кормову частину кабіни, що при розмінуванні стає фронтальною, частково прикрили бронеплитами, оберігаючи органи управління від ураження шматками металу: там, де пасажирське бокове сидіння, розробники розмістили блок дистанційного управління. Місце тракториста лишається робочим для транспортних перегонів.

"Ми зацікавлені в тому, щоб не імпортувати обладнання, а купувати своє. Тому, безумовно, ми підтримуємо ефективні українські розробки. Ключове завдання сьогодні – масштабувати виробництво вітчизняних машин. Така спецтехніка буде корисною для Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної спеціальної служби транспорту та приватних операторів, які займаються розмінуванням в Україні", – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України, Міністр економіки України Юлія Свириденко.

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Харківська розробка дозволяє дистанційно "ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни". Фото: mediaport.ua

Нині в Україні вже працюють 20 машин для розмінування, з яких три – на Харківщині. Для пришвидшення очищення території країни від мін та вибухонебезпечних предметів такого парку спецтехніки дуже мало, підкреслила Юлія Свириденко.

Уряд уже веде роботу з налагодження виробництва необхідної закордонної техніки на території нашої держави. Зокрема, в Україні локалізуватимуть виробництва хорватська корпорація "DOK-ING d.o.o. " та данська HYDREMA – українські та іноземні виробники вже підписали відповідні Меморандуми.

Тестове випробування машини розмінування в реальних умовах експлуатації у сюжеті колег з ТК "Суспільне Харків"