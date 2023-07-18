Інженерна машина розмінування словацького виробництва працює на тих ділянках, де задля відновлення роботи критичної інфраструктури необхідно якнайшвидше очистити землю від вибухонебезпечних предметів.

Управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України поділилося досвідом використання машини розмінування Bozena-5 та розповіло про її основні характеристики.

"Ця машина рятує життя саперам, вони не йдуть першими, а фактично підбирають залишки. Вона ефективна та швидка, і якщо говорити у контексті розмінування, то вона повністю себе виправдовує", — прокоментував призначення і значення цієї машини для наших інженерних підрозділів представник Командування Сил підтримки.

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Гусеничний "сапер" з дистанційним постом управління в операційному режимі за годину може пройти 9 кілометрів. Однак найкраща слухняність джойстиків управління робочим ходом, фронтальним робочим органом здійснюється на відстані 300-350 метрів. Комплекс розмінування за один прохід захоплює смугу в 2,6 метра.

У моторній ніші 7-метрової машини масою 12,3 тони стоїть дизельний турбодвигун Tatra T3C-928-81 потужністю 363 к.с. з 1850 Нм крутного моменту. Це – потужний і надійний силовий агрегат, але дуже ненаситний щодо споживання палива. В операційному режимі середня витрата соляри у цього тихохода доходить до 43 л на годину, хоча у порівнянні зі збереженим життям саперів такі витрати просто ніщо.

Bozena-5 безпілотна, керується з пульта на відстані, але для продуктивної роботи працює в парі з екіпажем у складі п’яти саперів. Фото: ЗСУ

Особливо великого значення набула ця машина під час відновлення енергозабезпечення Слобожанщини, завдяки чому харківські енергетики отримали доступ до пошкоджених ліній ЛЕП і дали світло в оселі жителів області.

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Бойовий розрахунок однієї з "Божен" у складі п’яти саперів (два йдуть позаду машини на безпечній відстані з металодетекторами для остаточної зачистки площі, двоє підбирають залишки і командир, котрий веде машину) вже очистив від вибухонебезпечних предметів понад 215,6 км простору в зоні ЛЕП.