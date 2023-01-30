Броньовані машини для розмінування Wisent 1 MC виготовлять спеціально для ЗСУ.

Німецька компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) та британська Pearson Engineering оголосили, що отримали контракт на постачання спецтехніки для України. Вони виготовлять для ЗСУ розміновувачі Wisent 1 MC.

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Устаткування для розмінування складатиметься з броньованої машини підтримки Wisent 1 компанії FFG, оснащеної повнорозмірним мінним відвалом від Pearson Engineering.

Ця техніка була замовлена урядом Німеччини для України. Їх мають виготовити, тож постачання планується завершити до кінця 2023 року. Кількість техніки та мінних відвалів не розкривається, однак на сайті уряду ФРН, у списку допомоги Україні згадується про 42 «танки для розмінування».

Опис та характеристики Wisent 1

Wisent 1 – послідовник машини Armoured Recovery Vehicle 2000 (ARV 2000). Вона створена на корпусі танка Leopard 1 зі знятою баштою, залежно від завдань має різне обладнання.

Wisent 1 тягне танк Leoprad 2



Розмінування – одне з найскладніших завдань військових у польових умовах. Щоб армії по всьому світу могли виконувати це завдання швидко, безпечно та надійно, FFG розробила систему розмінування Wisent 1 MC.

Машина має систему розмітки смуг, яка дозволяє наступним військам безпечно проходити через розчищені поля.

Балістичний захист відповідає стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, а захист від мін Level 3 забезпечує максимально можливу безпеку екіпажу.