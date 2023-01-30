Бронированные машины для разминирования Wisent 1 MC будут изготовлены специально для ВСУ.

Немецкая компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и британская Pearson Engineering объявили, что получили контракт на поставку спецтехники для Украины. Они изготовят для ВСУ спецмашины для разминирования Wisent 1 MC.

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Оборудование для разминирования состоит из бронированной машины поддержки Wisent 1 компании FFG, оснащенной полноразмерным минным отвалом от Pearson Engineering.

Эта техника была заказана правительством Германии для Украины. Их должны изготовить, так что поставки планируется завершить до конца 2023 года. Количество техники и минных отвалов не раскрывается, однако на сайте правительства ФРГ, в списке помощи Украине упоминается о 42 «танках для разминирования».

Описание и характеристики Wisent 1

Wisent 1 – последователь машины Armoured Recovery Vehicle 2000 (ARV 2000). Она создана на корпусе танка Leopard 1 со снятой башней, в зависимости от задач имеет разное оборудование.

Wisent 1 тянет танк Leoprad 2



Разминирование – одна из самых сложных задач военных в полевых условиях. Чтобы армии по всему миру могли выполнять эту задачу быстро, безопасно и надежно, FFG разработала систему разминирования Wisent 1 MC.

Машина имеет систему разметки полос, позволяющую следующим войскам безопасно проходить через расчищенные поля.

Баллистическая защита соответствует стандарту НАТО STANAG 4569 Level 5, а защита от мин Level 3 обеспечивает максимально возможную безопасность экипажа.