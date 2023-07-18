Инженерная машина разминирования словацкого производства работает на тех участках, где для возобновления работы критической инфраструктуры необходимо как можно быстрее очистить землю от взрывоопасных предметов.

Управление инженерных войск Командование сил поддержки Вооруженных Сил Украины поделилось опытом использования машины разминирования Bozena-5 и рассказало об ее основных характеристиках.

"Эта машина спасает жизнь саперам, они не идут первыми, а фактически подбирают остатки. Она эффективна и быстра, и если говорить в контексте разминирования, то она полностью оправдывает себя", - прокомментировал назначение и значение этой машины для наших инженерных подразделений представитель Командования Сил поддержки.

Читайте также Еще две беспилотные машины разминирования пришли для ВСУ

Гусеничный "сапер" с дистанционным постом управления в операционном режиме в час может пройти 9 километров. Однако лучшая реакция джойстиков управления рабочим ходом, фронтальным рабочим органом осуществляется на расстоянии 300-350 метров. Комплекс разминирования за один проход захватывает полосу в 2,6 метра.

В моторной нише 7-метровой машины массой 12,3 тонн стоит дизельный турбодвигатель Tatra T3C-928-81 мощностью 363 л.с. с 1850 Нм крутящего момента. Это – мощный и надежный силовой агрегат, но очень ненасытный по потреблению топлива. В операционном режиме средний расход соляры у этого тихохода доходит до 43 л в час, но по сравнению с сохраненной жизнью саперов такие расходы просто ничто.

Bozena-5 беспилотная, управляется с пульта на расстоянии, но для производительной работы работает в паре с экипажем в составе пяти саперов. Фото: ВСУ

Особенно большое значение приобрела эта машина во время восстановления энергообеспечения Слобожанщины, благодаря чему харьковские энергетики получили доступ к поврежденным линиям ЛЭП и дали свет в доме жителей области.

Читайте также Украина получит бронированные пауки для разминирования

Боевой расчет одной из "Божен" в составе пяти саперов (два идут позади машины на безопасном расстоянии с металлодетекторами для окончательной зачистки площади, двое подбирают остатки и командир, ведущий машину) уже очистил от взрывоопасных предметов более 215,6 км пространства в зоне ЛЭП.