Один из Харьковских машиностроительных заводов получил сертификат соответствия на машину для разминирования сельскохозяйственных угодий под пахоту и сев.



Эту новость машиностроители сообщили главе Министерства экономики Украины Юлии Свириденко, которая с рабочим визитом посетила предприятие. Сертификат и право на соответствие позволяют начать серийное производство такой спецтехники. Это будет сделано в кратчайшие сроки, изготовление спецтехники уже началось.

Конечная стоимость такой машины обойдется в 10 раз меньше зарубежной, что стоит в пределах 1,3 млн долларов. Кроме этого, харьковская машина намного проще по конструкции. В импортных машинах используется спецшасси с инновационными надстройками. А для отечественного аналога за основу берут старенькие тракторы Т-150 на гусеничном ходу, в кабине которого размещают блок дистанционного управления.

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У оператора наплечный пульт управления, куда на пальчиковый джойстик и кнопки выведены все органы управления гусеничной трансмиссией, рулем, механической КПП. Восьмитонный противоминный агрегат дышлового типа из набранных на ось 24 тяжелых стальных зубчатых колес, образующих рабочий цилиндр, в транспортном режиме является кормовым прицепным.

Машиностроители знакомят с производственным процессом производства отечественной машины разминирования Первого вице-премьер-министра Украины, Министра экономики Украины Юлию Свириденко. Фото: Минэкономики Украины

В операционном режиме рабочий орган становится фронтальным – базовый гусеничный трактор Т-150 его толкает перед собой, работая на задних скоростях. Поскольку в кабине никого нет, тракторист шеей не крутит, то при дистанционном управлении задний ход не является критическим. Водитель садится за руль только по дороге к участку разминирования, когда тащит прицепной противоминный агрегат за трактором.

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Здесь сразу стоит отметить, что базовая моторная ниша трактора в операционном режиме с фронтальной становится закабинной кормой, малодоступной для обломков, но ее все-таки изрядно зашили стальными листами.

Наиболее уязвимые части трактора и блок дистанционного управления в кабине зашили от обломков бронированными стальными листами – дешево и практично. Фото: mediaport.ua

Кормовую часть кабины, которая при разминировании становится фронтальной, частично прикрыли бронеплитами, оберегая органы управления от поражения кусками металла: там, где пассажирское боковое сиденье, разработчики разместили блок дистанционного управления. Место тракториста остается рабочим для транспортного перегона.

"Мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем эффективные украинские разработки. Ключевая задача сегодня – масштабировать производство отечественных машин. Такая спецтехника будет полезна Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службе транспорта и частным операторам, занимающихся разминированием в Украине", – отметила Первый вице-премьер-министр Украины, Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Харьковская разработка позволяет дистанционно "эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины". Фото: mediaport.ua

Сейчас в Украине уже работают 20 машин для разминирования, из которых три – в Харьковской области. Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывоопасных предметов такого парка спецтехники очень мало, подчеркнула Юлия Свириденко.

Правительство уже ведет работу по налаживанию производства необходимой зарубежной техники на территории нашего государства. В частности, в Украине будут локализовываться производства хорватская корпорация "DOK-ING doo" и датской HYDREMA – украинские и иностранные производители уже подписали соответствующие Меморандумы.

Тестовое испытание машины разминирования в реальных условиях эксплуатации в сюжете коллег по ТК "Общественное Харьков"