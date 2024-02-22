Украинская машина для разминирования "Народный разминировщик" прошла предварительные испытания на минных полях: два ведущие отечественные компании Efarm pro и "Завод Кобзаренко" изготовили спецтехнику, которая не уступает зарубежным образцам.

Машина создана на шасси трактора Т-156. Она оснащена системой беспилотного управления и может разминировать территорию по заранее заданной траектории.

Операционная точность благодаря разработанной системе точной обработки площадей при разминировании достигает не более 2-сантиметрового расстояния между полосами. Кстати, подобная аппаратура точного земледелия стоит на сельскохозяйственных тракторах и уже выдержала испытание временем – высокая точность как вспашки, так и посева гарантирована.

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Правда, машина разминирования отличается от аграрной версии. Во-первых, упомянутый выше Т-156 не столько трактор, сколько фронтальный погрузчик, создан на базе сельскохозяйственного трактора ХТА-200-06 украинского патриарха машиностроения ХТЗ. Погрузчик максимально унифицирован с ХТА-200.

Вот такая модель фронтального погрузчика Т-156 на базе трактора ХТА-200 стала основой для машины разминирования. Фото: prom.ua

Во-вторых, для безопасности оператора-тракториста его присутствие в кабине полностью исключено. И это побудило разработчиков вообще отказаться от кабины - она здесь отсутствует. Такое решение уменьшило габаритную высоту техники и минимизировало ее уязвимость от разлетания обломков из активированных мин.

Основной задачей было разработать машину, способную держать удар от взрыва мин. И этого инженеры и конструкторы Efarm pro и "Завод Кобзаренко" достигли.

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По словам заместителя главы Минэкономики Украины Игоря Безкаравайного, новая машина для разминирования по своим характеристикам не уступает лучшим западным аналогам. Она способна очищать за час 5 тысяч квадратных метров земли. Примерно столько же очищает хорватская DOK-ING MV-10.

"Впереди сертификация машины и запуск серийного производства. Учитывая потребности операторов в машинах для разминирования, спрос на технику будет", - сказал Игорь Безкаравайный.

А так выглядит "Народный разминировщик", сделанный отечественными конструкторами и инженерами на ходовой базе фронтального погрузчика Т-156. Фото: Efarm pro

Машина отечественного производства будет стоить в 5 раз дешевле, чем иностранные аналоги. В случае повреждения с запчастями проблем не будет – компоненты и агрегатная база украинского изготовления. Чинить такую машину можно в любом прифронтовом городе, даже в небольших райцентрах, где в свое время были отделения "Сельхозтехники".