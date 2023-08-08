Украинское машиностроение имеет мощные производственные и кадровые возможности для производства значительного количества техники для гуманитарного разминирования.

Производители заявили о готовности выпускать в год несколько десятков пиротехнических машин тяжелого типа со степенью локализации от 15 до 50%, а также до тысячи автомобилей для перевозки противоминных команд.

Об этом шла речь во время совещания чиновников с представителями компаний-производителей такой техники и оборудования. Из приглашенных к обсуждению вопросов технического обеспечения разминирования украинских земель были представители ПК "Пожмашина", научно-производственного объединения «Практика», АО "Черкасский автобус", ООО "Украинская бронетехника", ГП "Харьковский завод специальных машин".

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Кроме того, отечественная промышленность готова выпускать машины для транспортировки взрывоопасных предметов, грузовые авто, бронированные погрузчики и, в частности, до пяти единиц машин разминирования ежемесячно для подготовки земель к вспашке и посеву.

"Отечественные производители способны выпускать за год сотни единиц машин и другого оборудования для уничтожения взрывоопасных предметов, переоборудовать гражданскую строительную технику под нужды разминирования. Мы настроены максимально использовать возможности украинских производителей по изготовлению таких машин и оборудования", – отметила Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Юлия Свириденко.

Старенький гусеничный трактор Т-150 сельскохозяйственного назначения переквалифицировали в дистанционно управляемую машину разминирования – вышло в десять раз дешевле купленных за границей аналогов. Фото: Олег Синегубов

Участники совещания сошлись во мнении, что в срочном порядке следует ускорить процедуру сертификации новых специальных машин по механизированному разминированию и особо переоборудованных образцов строительной техники под машины по разминированию, что ускорит изготовление и поставку готовой продукции государственным заказчикам.

Правительство в нынешнем месяце начинает работу над подготовкой проекта бюджета на следующий год и будет закладывать в него финансирование соответствующей бюджетной программы закупки у отечественных производителей техники для обеспечения потребностей разминирования территории страны.

По приблизительным подсчетам более 174 тысяч квадратных километров Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. В текущем году планируется обследовать, разминировать и вернуть в эксплуатацию до 35% земель сельхозназначения из 470 тысяч га, определенных для первоочередного разминирования.

В сюжете наших коллег по Интернет-радио хорошо видно, как адаптированная сельхозтехника работает на минном поле.