Українське машинобудування має потужні виробничі та кадрові можливості для виготовлення значної кількості техніки для гуманітарного розмінування.

Виробничники заявили про готовність випускати на рік кілька десятків піротехнічних машин важкого типу зі ступенем локалізації від 15% до 50%, а також до тисячі автомобілів для перевезення протимінних команд.

Про це йшлося під час наради урядовців з представниками компаній-виробників такої техніки та обладнання. З-поміж запрошених до обговорення питань технічного забезпечення розмінування українських земель були представники ПК "Пожмашина", науково-виробничого об'єднання «Практика», АТ "Черкаський автобус ", ТОВ "Українська бронетехніка ", ДП "Харківський завод спеціальних машин".

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Окрім цього, вітчизняна промисловість готова випускати машини для транспортування вибухонебезпечних предметів, вантажні авто, броньовані навантажувачі й, зокрема, до п’яти одиниць машин розмінування щомісяця для підготовки земель до оранки й посіву.

"Вітчизняні виробники здатні випускати за рік сотні одиниць машин та іншого обладнання для знищення вибухонебезпечних предметів, переобладнувати цивільну будівельну техніку під потреби з розмінування. Ми налаштовані максимально використати можливості українських виробників з виготовлення таких машин та обладнання", – зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко.

Старенький гусеничний трактор Т-150 сільськогосподарського призначення перекваліфікували у дистанційно керовану машину розмінування – вийшло у десять разів дешевше від куплених за кордоном аналогів. Фото: Олег Синєгубов

Учасники наради зійшлися на думці, що у терміновому порядку слід пришвидшити процедуру сертифікації нових спеціальних машин з механізованого розмінування і особливо переобладнаних зразків будівельної техніки під машини з розмінування, що прискорить виготовлення та постачання готової продукції державним замовникам.

Уряд у нинішньому місяці розпочинає роботу над підготовкою проекту бюджету на наступний рік і буде закладати в нього фінансування відповідної бюджетної програми щодо закупівлі у вітчизняних виробників техніки для забезпечення потреб розмінування території країни.

За приблизними підрахунками понад 174 тисячі квадратних кілометрів України потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Цьогоріч планується обстежити, розмінувати та повернути в експлуатацію до 35% земель сільгосппризначення зі 470 тисяч га, визначених для першочергового розмінування.

У сюжеті наших колег з Інтернет-радіо добре видно, як адаптована сільгосптехніка працює на мінному полі.