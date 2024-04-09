Український парк дистанційно керованих машин розмінування для очищення земель від вибухонебезпечних пристроїв вже налічує 85 одиниць роботизованої техніки.

Точну цифру назвала Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свириденко. Далі цей парк буде зростати мало не щоденно, у тому числі від постачання техніки розмінування вітчизняного виробництва, підкреслила очільниця Мінекономіки.

Для прикладу вона навела нещодавно презентовану модель "Народний розміновувач", розроблену компаніями "Завод Кобзаренка" та efarm.pro.

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Відомий виробник аграрної техніки, чия продукція добре знана у 34 країнах світу, та розробник системам точного землеробства й агронавігації відгукнулися на вимоги часу й створили високопродуктивну колісну машину розмінування.

За основу взяли фронтальний навантажувач Т-156, створений на базі сільськогосподарського трактора ХТА-200-06 Харківського тракторного заводу. Ця машина максимально уніфікована з легендою вітчизняного машинобудування ХТА-200.

Належність до вітчизняного тракторобудування знімає будь-які проблеми з сервісним обслуговуванням чи ремонтом ходової бази та силової установки розміновувача. Мало не в кожному селі на тракторному стані таких машин вдосталь, а на складах агрогосподарств ще й досі лежать у достатній кількості запчастини, не враховуючи списаних тракторів-донорів на задвірках.

Основним робочим елементом техніки є ротор з ланцюгами із гасилом у формі важкого диска, який на великій швидкості обертання ефективно проникає в ґрунт, створюючи відповідні кінетичні навантаження на бойові частини вибухонебезпечних предметів. Це активує міни, провокуючи їх підрив.

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Нині завод розробляє потужнішу фрезу для розмінування. Вона буде здатна витримувати без подальшого ремонту не менше трьох вибухів протитанкових мін під робочим органом. Після ремонту мотовило з ланцюговими ціпами знову можна буде використовувати в операціях на знешкодження мін.

Для покращення ходових можливостей саме в процесі розмінування довелося модернізувати коробку передач та гідравлічну систему трактора Т-156, на базі якого створена машина.

Поставили також кастомізований інтелектуальний автопілот з можливістю об'їзду перешкод та віддаленим керуванням. Система автопілота дублюється аварійними режимами й захищена від кібератак.

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Нині, як зазначила Юлія Свириденко, зроблена у партнерстві двох згаданих вище компаній машина розмінування проходить тестування й готується до сертифікації. У разі успішного завершення цієї процедури така машина буде в рази дешевшою від іноземних аналогів, поставляючи інженерам-піротехнікам такі ж, а то й кращі технічні можливості.

Фото/відео: efarm.pro