Украинский парк дистанционно управляемых машин разминирования для очистки земель от взрывоопасных устройств уже насчитывает 85 единиц роботизированной техники.

Точную цифру назвала Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Далее этот парк будет расти чуть ли не ежедневно, в том числе от поставок техники разминирования отечественного производства, подчеркнула руководительница Минэкономики.

Для примера она привела недавно представленную модель "Народный разминировщик", разработанную компаниями "Завод Кобзаренко" и efarm.pro.

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Известный производитель аграрной техники, чья продукция хорошо известна в 34 странах мира, и разработчик систем точного земледелия и агронавигации откликнулись на требования времени и создали высокопроизводительную колесную машину разминирования.

За основу взяли фронтальный погрузчик Т-156, созданный на базе сельскохозяйственного трактора ХТА-200-06 Харьковского тракторного завода. Эта машина максимально унифицирована с легендой отечественного машиностроения ХТА-200.

Принадлежность к отечественному тракторостроению снимает любые проблемы с сервисным обслуживанием или ремонтом ходовой базы и силовой установки разминировщика. Чуть ли не в каждом селе на тракторном стане таких машин достаточно, а на складах агрохозяйств до сих пор лежат в достаточном количестве запчасти, не считая списанных тракторов-доноров на задворках.

Основным рабочим элементом техники является ротор с цепями и гасилом в форме тяжелого диска, который на большой скорости вращения эффективно проникает в почву, создавая соответствующие кинетические нагрузки на боевые части взрывоопасных предметов. Это активирует мины, провоцируя их подрыв.

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Сейчас завод разрабатывает более мощную фрезу для разминирования. Она будет способна выдерживать без дальнейшего ремонта не менее трех взрывов противотанковых мин под рабочим органом. После ремонта мотовило с цепными возбудителями подрыва снова можно будет использовать в операциях по обезвреживанию мин.

Для улучшения ходовых возможностей именно в процессе разминирования пришлось модернизировать коробку передач и гидравлическую систему трактора Т-156, на базе которого создана машина.

Поставили также кастомизированный интеллектуальный автопилот с возможностью объезда препятствий и удаленным управлением. Система автопилота дублируется аварийными режимами и защищена от кибератак.

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Сейчас, как отметила Юлия Свириденко, сделанная в партнерстве двух упомянутых выше компаний машина разминирования проходит тестирование и готовится к сертификации. В случае успешного завершения этой процедуры такая машина будет в разы дешевле иностранных аналогов, поставляя инженерам-пиротехникам такие же, а то и лучшие технические возможности.

Фото/видео: efarm.pro