Итальянский трактор-разминировщик FAE PT-300 D:Mine украинцы немного доработали

Из сообщения ведущего поставщика спецтехники становится понятно, что разминировщик итальянской компании FAE Group S.p.A. наши производственники модифицировали именно с целью более бережного использования на заминированных полях. Машина не из дешевых, поэтому и дополнительная защитная ливрея не помешает.

Правда, АВТЕК не указывает стоимости PT-300 D:Mine, но редакция Авто24 воспользовалась официальным документом – Предложения по финансированию мероприятий гуманитарного разминирования, представлены ГСЧС Украины и Государственной спецслужбой транспорта МО Украины, для рассмотрения на заседании Комиссии по вопросам определения объема средств для удовлетворения потребностей по осуществлению мероприятий гуманитарного разминирования от 02 февраля 2024 года. Там запрос на аналогичную машину предлагается в пределах 74,1 млн грн за одну единицу.

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Так что доработка PT-300 D:Mine дельная: каждая сохраненная от преждевременного полного или частичного разрушения машина разминирования это - дополнительные сотни гектаров расчищенных полей.

Что именно удалось сделать, по какой технологической карте это делалось – в описании не сообщается. Однако из представленных фотоснимков видно, что появилась боковая защита решеток в надстройке моторной ниши. Зашиты стальными листами оказались и боковины гусеничных тележек ходовой.

Такого в оригинальной версии завода-изготовителя (см. видео внизу) на моторном модуле и ходовой не увидишь. Конечно, это сделало машину немного массивнее, но на операционных характеристиках такая модификация не скажется. Во-первых, здесь стоит двигатель мощностью 275 л.с. Такого силового потенциала для 12-тонной машины даже с запасом достаточно даже при условии, что дополнительная бронесталь приплюсует еще 2-3 тонны. При этом давление на грунт возрастет со стандартного оборудования 0,34-0,35 кг/см2 максимум до 0,36-0,37 кг/см 22, все зависит от комплектации.

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PT-300 D:MINE оснащается ротором с фиксированными зубьями или бичами. Операционная скорость на обезвреживании противопехотных и противотанковых мин не превышает 6,5 км/ч. Конечно, управление ведется дистанционно.

Это не только разминировщик. При необходимости фронтальный рабочий орган можно быстро заменить. Для использования на обычных хозяйственных работах в зоне лесных насаждений, лесополос или посадок молодых деревьев навешивается гидравлическая фреза, измельчитель пней и тому подобное. По сути, возвращается гражданская версия лесного мульчера.

В основе этой машины лежит мульчер PT-300, который в Украине хорошо известен. Отличие в том, что для разминировщика пришлось оттуда снять комфортную высокую одноместную кабину оператора, а освободившееся место наполнить аппаратурой дистанционного управления. Ту нишу зашили стальными листами защиты.

Фронтальная навеска также претерпела изменения – она получила козырек, стала прочнее, стойко выдерживает активированные боеприпасы, особенно противопехотные мины, которым очень обильно усеяна украинская земля.

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В первой декаде мая пиротехнический отряд ГСЧС начал испытания этой машины в Харьковской области, о чем официально сообщалось в пресс-релизах МВД и ГСЧС Украины. Первые впечатления уже есть – машина в реальных условиях разминирования работает надежно, добротно и качественно.

Фото: ГСЧС Украины