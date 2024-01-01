Старый Mitsubishi Pajero превратили в Mercedes-Benz G63 с помощью дерева

Как сообщает Carscoops, ранее ютубер занимался уменьшенными детскими деревянными моделями известных автомобилей, однако, решил создать настоящий полноразмерный G-Class.

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Чтобы создать копию, автор полностью разобрал старый Mitsubishi Pajero до шасси. После этого сварил специальную конструкцию, чтобы предоставить будущему автомобилю пропорций G63. Впоследствии конструкцию покрасили в черный цвет.

Когда этот этап был завершен, мастер приступил к “обшивки” каркаса древесиной. Какой именно тип дерева использовался неизвестно, однако, он точно тяжелее оригинальных кузовных элементов оригинального G63.

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Кроме этого, ютубер создал деревянный салон, который имеет деревянные боковые карты, панель приборов и вентиляционные отверстия, сиденья с оригинальным вырезанным рисунком и центральная консоль. Поскольку модель основана на настоящем авто, вся оптика, которую автор создал специально для копии, также работает.