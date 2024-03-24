Двое братьев из Индии создали на базе старого Maruti Suzuki Wagon R вертолет. и это транспортное средство стало мегапопулярным в интернете пока его не конфисковала полиция.

Suzuki оборудовали ротором и длинным металлическим хвостом. Конечно, качество выполненных работ нельзя назвать превосходным, однако даже такой вариант понравился публике.

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Однако, авторам следовало держать свой "шедевр" подальше от дорог общего пользования. Полиция задержала транспортное средство, изъяли его за модификации, которые противоречили правилам и одновременно создавали опасность для других водителей, а владельцам пришлось заплатить штраф.

Перед уплатой штрафа братья отрицали конфискацию, заявив, что не намеревались управлять транспортным средством на дороге – это очень ироничное утверждение, учитывая, что их поймали именно на этом.

#WATCH | Brothers in #UttarPradesh’s Ambedkar Nagar convert Maruti Suzuki Wagon-R into a helicopter, police seize the vehicle pic.twitter.com/kSrkARYdSo — WION (@WIONews) March 19, 2024

Позже полиция вернула братьям автомобиль, но уже без хвоста – его отрезали. Владельцы были возмущены конфискацией и дальнейшей судьбой авто, ведь главной целью проекта этого "вертолетомобиля" было создание свадебного авто, которое потом можно было сдавать в аренду.

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Братья также заявили, что потратили на это авто 250 000 рупий, что составляет примерно 3 000 долларов по текущему курсу обмена и не понимают по какой причине полиция испортила их имущество и нанесла им ущерб.