Двое братьев из Индии создали на базе старого Maruti Suzuki Wagon R вертолет. и это транспортное средство стало мегапопулярным в интернете пока его не конфисковала полиция.
Suzuki оборудовали ротором и длинным металлическим хвостом. Конечно, качество выполненных работ нельзя назвать превосходным, однако даже такой вариант понравился публике.
Также интересно: Самодельный Bugatti Veyron обошелся почти в полмиллиона долларов
Однако, авторам следовало держать свой "шедевр" подальше от дорог общего пользования. Полиция задержала транспортное средство, изъяли его за модификации, которые противоречили правилам и одновременно создавали опасность для других водителей, а владельцам пришлось заплатить штраф.
Перед уплатой штрафа братья отрицали конфискацию, заявив, что не намеревались управлять транспортным средством на дороге – это очень ироничное утверждение, учитывая, что их поймали именно на этом.
Позже полиция вернула братьям автомобиль, но уже без хвоста – его отрезали. Владельцы были возмущены конфискацией и дальнейшей судьбой авто, ведь главной целью проекта этого "вертолетомобиля" было создание свадебного авто, которое потом можно было сдавать в аренду.
Читайте также: Украинские конструкторы создали недорогую пожарную машину модульного типа
Братья также заявили, что потратили на это авто 250 000 рупий, что составляет примерно 3 000 долларов по текущему курсу обмена и не понимают по какой причине полиция испортила их имущество и нанесла им ущерб.