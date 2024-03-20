Война внесла коррективы в разработки новой техники. Боевые подразделения Сил обороны заказали у "Пожмашины" недорогую, но производительную машину для тушения в прифронтовых зонах лесных и степных пожаров, а также горящей техники и зданий.

За короткое время конструкторы ведущего украинского производителя специализированной пожарно-спасательной техники предложили решение, которое устроило военных по цене и характеристике. За основу взята недорогая модульная схема пожаротушения.

Под любое заказанное и переданное в работу шасси бортового грузового автомобиля "Пожмашина" разработала документацию для установки цистерны соответствующего объема, конфигурации и габарита. Чем больше размерная группа автомобиля – тем больше объем цистерны.

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Комплектация также упрощенная – рукава, переходные гидранты, шанцевый инструмент, PUL-стремянка американского типа (4,21 м) и мотопомпа. Этого достаточно для мощной атаки на огонь. Впрочем, разработчики говорят, "такое решение может быть полезным для сельхозпроизводителей и аграриев как пожарная машина для полей". Для тушения лесных пожаров такой автомобиль также пригодится. Получился своеобразный экономвариант.

В качестве образца "Пожмашина" создала модульную установку пожаротушения тяжелого типа МУПВ-8,0. Этот спецтранспорт на шасси бортового автомобиля "Урал 4320" предназначен для перевозки огнетушащих веществ, пожарно-технического оснащения и аварийно-спасательного оборудования для тушения пожаров и проведения пожарно-спасательных работ.

В предложенной заводом версии на платформу установлена 8-кубовая цистерна. Для подачи воды или пены на рукава в агрегатном шкафу над кормовым свесом автомобиля размещена пожарная мотопомпа Koshin KTZ-100S.

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Этот агрегат с приводом от бензинового 4-тактного 1-цилиндрового двигателя с воздушным охлаждением мощностью 7,1 кВт имеет максимальную производительность подачи воды 1980 л/мин. В конечном результате это дает 118,8 куб. м/час.

Такой потенциал помпы позволяет подать воду на высоту до 25 м. Высота всасывания составляет 8 м. При этом мотопомпа модульной установки пожаротушения может работать с неочищенной грязной водой.

Пожарная машина может подавать воду на переносной лафетный ствол и ручные стволы как из цистерны, так из открытого водоема, сторонней бочки или гидранта через переносной лафетный ствол и ручные стволы. Возможна такая же подача воздушно-механической пены с забором пенообразователя из штатного пенобака.