Війна внесла корективи в розробки нової техніки. Бойові підрозділи Сил оборони замовили у "Пожмашини" недорогу, але продуктивну машину для гасіння у прифронтових зонах лісових та степових пожеж, а також палаючої техніки і будівель.

За короткий час конструктори провідного українського виробника спеціалізованої пожежно-рятувальної техніки запропонували рішення, яке влаштувало військових за ціною та характеристикою. За основу взято недорогу модульну схему пожежогасіння.

Під будь-яке замовлене та передане в роботу шасі бортового вантажного автомобіля "Пожмашина" розробила документацію для встановлення цистерни відповідного обсягу, конфігурації і габариту. Чим більша розмірна група автомобіля – тим більший обсяг цистерни.

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Комплектація також спрощена – рукави, перехідні гідранти, шанцевий інструмент, PUL-драбина американського типу (4,21 м) і мотопомпа. Цього достатньо для потужної атаки на вогонь. Втім, розробники кажуть, "таке рішення може бути корисним для сільгоспвиробників та аграрії як пожежна машина для полів". Для гасіння лісових пожеж такий автомобіль також стане в пригоді. Вийшов своєрідний економваріант.

В якості зразка "Пожмашина" створила модульну установку пожежогасіння важкого типу МУПВ-8,0. Цей спецтранспорт на шасі бортового автомобіля "Урал 4320" призначений для перевезення вогнегасних речовин, пожежно-технічного оснащення та аварійно-рятувального обладнання для гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт.

У запропонованій заводом версії на платформу встановлено 8-кубову цистерну. Для подачі води чи піни на рукави в агрегатній шафі над кормовим звісом автомобіля розміщена пожежна мотопомпа Koshin KTZ-100S.

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Цей агрегат з приводом від бензинового 4-тактного 1-циліндрового двигуна з повітряним охолодженням потужністю 7,1 кВт має максимальну продуктивність подачі води 1980 л/хв. У кінцевому результаті це дає 118,8 куб. м/год.

Такий потенціал помпи дозволяє подати воду на висоту до 25 м. Висота всмоктування становить 8 м. При цьому мотопомпа модульної установки пожежогасіння може працювати з неочищеною брудною водою.

Пожежна машина може подавати воду на переносний лафетний ствол та ручні стволи як з цистерни, так з відкритого водоймища, сторонньої діжі чи гідранта через переносний лафетний ствол та ручні стволи. Можлива така ж подача повітряно-механічної піни із забором піноутворювача зі штатного пінобаку.