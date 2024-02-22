Пожежна автоцистерна 2024 року модельного року вчора офіційно представлена виробником "Пожмашина", тож до замовника ще не пішла.

Спецавтомобіль побудували на вже перевіреному часом добротному всюдихідному шасі Daewoo CM6C7 6WD Novus 6x6.1. Офіційна назва автоцистерни модельного року дуже довга, у вжитку буде коротший та зрозуміліший буквено-цифровий індекс АЦ-8-50 (CM6C7)-518D.

На відміну від анонсованої у 2023 році автоцистерни на базі шасі Ford ця машина має кабіну особового складу власного виробництва. Є багато інших нових інженерних рішень.

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Скажімо, на додаток до звичайної комплектації тут з’явилася освітлювальна 6-метрова щогла. Вона допомагатиме як в нічних операційних процесах та і в туман, чи умовах задимлення території.

Автомобіль також отримав фронтальну 9-тонну лебідку, яка також стане в пригоді при пожежно-рятувальних операціях, коли потрібно буде відтягнути з дороги понівечений транспорт чи звалені конструкції, що перегороджують проїзд або перекрили вхід до будівель.

Також додано розетки RetboX, гідравлічний та пневматичний інструмент Holmatro, вентилятор Leader, ліхтарі. Таким чином, автоцистерна стала багатофункціональним пожежно-рятувальним спецтранспортом, а не звичайним пожежним автомобілем.

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Повна маса безкапотного автомобіля 29 000 кг. В моторній ніші DAEWOO NOVUS стоїть двигун потужністю 420 к.с. В кабіні встановлено місця для екіпажу з шести осіб.

Цистерна на 8 кубометрів вміщує 8000 л води. Вона укомплектована шиберним електроприводним насосом FPN 10-3000 продуктивністю 3000 л/хв, тобто струмінь атаки може видавати 50 л/с. з напором під 1,7 МПа.

Автоцистерну також обладнано механізмом підняття та опускання триколінної драбини Baggio De Sordi IDEA. Для роботи в зоні надзвичайних ситуацій дзеркала, фари, стробоскопи надійно прикриті додатковим захистом.

А для тих, хто ігнорує сигнали спецмашини на дорогах і вулицях, не надає спеціалізованому транспорту перевагу у русі встановили гучну пневматичну сирену.

Фото: Пожмашина