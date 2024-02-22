Пожарная автоцистерна 2024 модельного года вчера официально представлена производителем "Пожмашина", поэтому к заказчику еще не пошла.

Спецавтомобиль построили на уже проверенном временем добротном вездеходном шасси Daewoo CM6C7 6WD Novus 6x6.1. Официальное название автоцистерны модельного года очень длинное, в употреблении будет короткий и понятный буквенно-цифровой индекс АЦ-8-50 (CM6C7)-518D.

В отличие от анонсированной в 2023 году автоцистерны на базе шасси Ford эта машина имеет кабину личного состава собственного производства. Есть много других новых инженерных решений.

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Скажем, в дополнение к обычной комплектации здесь появилась осветительная 6-метровая мачта. Она будет помогать как в ночных операционных процессах, так и в туман, или условиях задымления территории.

Автомобиль также получил фронтальную 9-тонную лебедку, которая также пригодится при пожарно-спасательных операциях, когда нужно будет оттянуть с дороги изувеченный транспорт или сваленные конструкции, преграждающие проезд или перекрывшие вход в здания.

Также добавлены розетки RetboX, гидравлический и пневматический инструмент Holmatro, вентилятор Leader, фонари. Таким образом, автоцистерна стала многофункциональным пожарно-спасательным спецтранспортом, а не обычным пожарным автомобилем.

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Полная масса бескапотного автомобиля 29 000 кг. В моторной нише DAEWOO NOVUS стоит двигатель мощностью 420 л.с. В кабине установлены места для экипажа из шести человек.

Цистерна на 8 кубометров вмещает 8000 л воды. Она укомплектована шиберным электроприводным насосом FPN 10-3000 производительностью 3000 л/мин, то есть струя атаки может выдавать 50 л/с. с напором под 1,7 МПа.

Автоцистерну также оборудовали механизмом поднятия и опускания трехколенной лестницы Baggio De Sordi IDEA. Для работы в зоне чрезвычайных ситуаций зеркала, фары, стробоскопы надежно прикрыты дополнительной защитой.

А для тех, кто игнорирует сигналы спецмашины на дорогах и улицах, не предоставляет специализированному транспорту преимущество в движении установили громкую пневматическую сирену.

Фото: Пожмашина