В Черниговской области возобновили производство пожарных автомобилей. Их локализация превысила 60%.

На машиностроительном предприятии Пожмашина (Черниговская область) возобновили производство техники для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. “На этой неделе в разные регионы Украины начали поступать наши новенькие пожарные автоцистерны АЦ-2,5-30 (NQR90)-537IS на базе шасси ISUZU”, – сообщила Пожмашина в Facebook.

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В компании объясняют, что это легкая городская маневренная пожарная машина, на 60% состоящая из компонентов и узлов украинского производства. “Что значительно превышает процент, предусмотренный законодательством”, — акцентируют внимание в Пожмашине.

В частности, пожарная надстройка, кабина оперативного расчета и пожарный насос – изготовлены Пожмашиной. Другие украинские предприятия изготовили пожарные рукава, электросистему управления насосом и пожарной надстройки.

Шасси собрано предприятием в Черкасской области. “Это стратегический вопрос для Украины, ведь теперь в нашей стране есть 2 производителя грузовых шасси”, — подчеркнули в компании.

Напомним, что Пожмашина – машиностроительная компания, которая занимается производством пожарной и сельскохозяйственной техники. Ее главная производственная площадка расположена в Черниговской области. После полномасштабного российского вторжения завод был остановлен, потому что он находился рядом с линией фронта. Владелец компании принял решение о релокации части оборудования на мероприятие Украины. “Мы переместили оборудование, которое дает 100% возможность производить сельскохозяйственную технику. В случае необходимости, мы можем частично организовать производство пожарной техники”, — рассказал в интервью НВ Бизнес Олег Аверьянов, СЕО и владелец компании Пожмашина.

Тогда он говорил, что компания остановила производство пожарной техники из-за отсутствия заказов. После окончания войны компания планирует иметь два завода. В Черниговской области будет производиться пожарная техника, а во Львовской области – сельскохозяйственная.