На Чернігівщині відновили виробництво пожежних автомобілів. Їхня локалізація перевищила 60%.

На машинобудівельному підприємстві Пожмашина (Чернігівська обл.) відновили виробництво техніки для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. «Цього тижня в різні регіони України почали надходити наші новенькі пожежні автоцистерни АЦ-2,5−30 (NQR90)-537IS на базі шасі ISUZU», — повідомила Пожмашина в Facebook.

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В компанії пояснюють, що це легка міська маневрена пожежна машина, яка на 60% складається з компонентів та вузлів українського виробництва. «Це значно перевищує відсоток, передбачений законодавством», — акцентують в Пожмашині.

Зокрема, пожежна надбудова, кабіна оперативного розрахунку та пожежна помпа виготовлені Пожмашиною. Інші українські підприємства виготовили рукави, електросистему управління насосом та пожежної надбудови тощо.

Шасі зібрано підприємством на Черкащині. «Це стратегічне питання для України, адже тепер в нашій країні є два виробники вантажних шасі», — наголосили в компанії.

Нагадаємо, що Пожмашина — машинобудівельна компанія, яка займається виробництвом пожежної та сільськогосподарської техніки. Її головний виробничий майданчик розташовано в Чернігівській області. Після повномасштабного російського вторгнення завод було зупинено, бо він знаходився поруч з лінією фронту. Власник компанії ухвалив рішення про релокацію частини обладнання на захід України. «Ми перемістили обладнання, яке дає 100% можливість виготовляти сільськогосподарську техніку. У разі необхідності ми можемо частково організувати виробництво пожежної техніки», — розповів в інтерв'ю НВ Бізнес Олег Авер’янов, СЕО та власник компанії Пожмашина.

Тоді він говорив, що компанія зупинила виробництво пожежної техніки через відсутність замовлень. Після закінчення війни компанія планує мати два заводи. На Чернігівщині буде вироблятися пожежна техніка, а на Львівщині – сільськогосподарська.