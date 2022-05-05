Пожарная служба Италии Vigili del Fuoco передала украинским спасателям 45 пожарных машин.

Об этом сообщила Европейская комиссия в Twitter. "Италия передала Украине 45 пожарных машин. Эти важные транспортные средства только что прибыли в логистический центр ЕС в Словакии, откуда они будут доставлены в Украину”, - заявили в Еврокомиссии.

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Отмечается, что доставка пожарных автомобилей координируется через Механизм гражданской защиты ЕС. Пожарная служба Италии Vigili del Fuoco поддерживает Украину.