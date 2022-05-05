Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco передала українським рятувальникам 45 пожежних машин.

Про це повідомила Європейська комісія у Twitter. “Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені в Україну”, - заявили у Єврокомісії.

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Зазначається, що доставка пожежних автомобілів координується через Механізм цивільного захисту ЄС. Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco підтримує Україну.