Двоє братів з Індії створили на базі старого Maruti Suzuki Wagon R гелікоптер. Цей транспортний засіб став мегапопулярним в інтернеті, аж поки його не конфіскувала поліція.

Suzuki обладнали ротором та довгим металевим хвостом. Звісно, якість виконаних робіть не можна назвати чудовою, однак навіть такий варіант сподобався публіці.

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Проте, авторам слід було тримати свій “шедевр” подалі від доріг загального користування. Поліція затримала транспортний засіб, вилучили його за модифікації, які суперечили правилам і водночас створювали небезпеку для інших водіїв, а власникам довелось заплатити штраф.

Перед сплатою штрафу брати заперечували конфіскацію, заявивши, що не мали наміру керувати транспортним засобом на дорозі – це дуже іронічне твердження, враховуючи, що їх спіймали саме на цьому.

#WATCH | Brothers in #UttarPradesh’s Ambedkar Nagar convert Maruti Suzuki Wagon-R into a helicopter, police seize the vehicle pic.twitter.com/kSrkARYdSo — WION (@WIONews) March 19, 2024

Пізніше поліція повернула братам автомобіль, але вже без хвоста – його відрізали. Власники були обурені конфіскацією й подальшою долею авто, адже головною метою проєкту цього “гелікоптеромобіля” було створення весільного авто, яке потім можна було здавати в оренду.

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Брати також заявили, що витратили на це авто 250 000 рупій, що становить приблизно 3 000 доларів за поточним курсом обміну. Вони не розуміють, з якої причини поліція зіпсувала їхнє майно й завдала їм збитків.