Репліка Bugatti Veyron побудована на базі Audi RS6. У рух автомобіль приводиться твін-турбо двигуном V8 потужністю 444 к.с.

Bugatti виготовив 450 екземплярів Veyron, але це не один із них. Репліки зазвичай виготовляються шляхом видалення оригінальних панелей кузова з існуючих автомобілів і заміни їх нестандартними деталями, які імітують справжні. Цей процес часто призводить до деяких дивних пропорцій, які видають підробку. Однак цей імітатор суперкара використовує інший підхід.

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Для ока, і навіть не наближаючись до машини, він виглядає як справжній Veyron. Він навіть має надруковану на 3D-принтері кришку двигуна, яка точно повторює W16, на основі 3D-сканування фактичного 8,0-літрового двигуна. Однак під ним розташований твін-турбо 4,2-літровий V8 від Audi RS6 (C5) першого покоління. Він забезпечує 444 к.с. і 580 Нм, що менше половини того, що мав оригінальний Veyron.

Одним із компонентів, безпосередньо запозичених у Veyron, є злегка тріснуте лобове скло, отримане від одного з автомобілів, виготовлених у Мольсхаймі, Франція. У той час як екстер’єр робить пристойне зусилля для копіювання наступника Bugatti EB110, цього не можна сказати про салон. Інтер’єр Veyron прикрашений найкращою шкірою, яку тільки могла придбати Volkswagen Group, але цей має чималу частку твердого пластику.

Величезний логотип EB на кермі схожий на оригінал, тоді як селектор коробки передач і деякі елементи керування походять від донорської Audi. Клімат-контроль також бере свій початок від автомобіля 2000-х років із чотирма кільцями. Спроба імітувати форму Veyron також принесла деякі недоліки в досвіді водіння, оскільки є деякі тривожні сліпі зони, а зовнішня видимість через оригінальне лобове скло Veyron далеко не ідеальна.

Проте в цілому це гідна конструкція, враховуючи, що це була робота однієї людини протягом семи років, протягом яких він витратив близько 444 000 доларів США. Зараз кажуть, що така репліка коштує 190 000 доларів США. За такі гроші можна придбати справжній суперкар, наприклад Audi R8 з малим пробігом.