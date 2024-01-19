Реплика Bugatti Veyron построена на базе Audi RS6. В движение автомобиль приводится твин-турбо двигателем V8 мощностью 444 л.с.

Bugatti изготовил 450 экземпляров Veyron, но это не один из них. Реплики обычно изготавливаются путем удаления оригинальных панелей кузова из существующих автомобилей и замены их нестандартными деталями, которые имитируют настоящие. Этот процесс часто приводит к некоторым странным пропорциям, которые выдают подделку. Однако этот имитатор суперкара использует другой подход.

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Он выглядит как настоящий Veyron. Даже имеет напечатанную на 3D-принтере крышку двигателя, которая точно повторяет W16, на основе 3D-сканирования фактического 8,0-литрового двигателя. Однако под ним расположен твин-турбо 4,2-литровый V8 от Audi RS6 (C5) первого поколения. Он обеспечивает 444 л.с. и 580 Нм, что меньше половины того, что имел оригинальный Veyron.

Одним из компонентов, непосредственно заимствованных у Veyron, является слегка треснувшее лобовое стекло, полученное от одного из автомобилей, изготовленных в Мольсхайме, Франция. В то время как экстерьер делает приличное усилие для копирования преемника Bugatti EB110, этого нельзя сказать о салоне. Интерьер Veyron украшен лучшей кожей, которую только могла приобрести Volkswagen Group, но этот имеет немалую долю твердого пластика.

Огромный логотип EB на руле похож на оригинал, тогда как селектор коробки передач и некоторые элементы управления происходят от донорской Audi. Климат-контроль также берёт своё начало от автомобиля 2000-х годов с четырьмя кольцами. Попытка имитировать форму Veyron также принесла некоторые недостатки в опыте вождения, поскольку есть некоторые слепые зоны, а внешняя видимость через оригинальное лобовое стекло Veyron далеко не идеальна.

Тем не менее в целом получилась достойная конструкция, учитывая, что это была работа одного человека в течение семи лет, на которую он потратил около 444 000 долларов США. Сейчас говорят, что такая реплика стоит 190 000 долларов США. За такие деньги можно приобрести настоящий суперкар, например Audi R8 с малым пробегом.