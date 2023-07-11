Суперкар Bugatti Bolide чрезвычайно дорог из-за своей эксклюзивности - таких в мире выпущено всего 40 экземпляров. А еще он разгоняется до 500 километров в час.
Михаил Романенко, украинец родом из Черновцов, продолжает удивлять своими эксклюзивными автомобилями. Недавно он стал одним из сорока владельцев Bugatti Bolide, оцениваемого в $4,6 миллиона, сообщает ТопЖир.
Интересно, что в 2021-м году этот автомобиль был признан самым красивым гиперкаром в мире. Кроме того, эта модель считается самой быстрой серийной машиной в истории автопрома. Она развивает максимальную скорость до 500 км/ч.
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Одним из счастливых обладателей Bugatti Bolide является молодой украинец Михаил Романенко. Его имя стало известно не только как владельца эксклюзивных автомобилей (у Романенко в гараже ещё есть Bugatti Centodieci), а также как молодого и успешного предпринимателя, который ввел новый уровень мирового банковского сервиса.
Такие истории об обычных украинцах, достигающих невероятных вершин, вдохновляют молодое поколение и демонстрируют, что при упорном труде и вере в свои силы можно стать чрезвычайно успешным в бизнесе и покупать даже эксклюзивные суперкары.
Факты о Bugatti Bolide
Bugatti Bolide (Бугатти Болид) разработан Bugatti Engineering GmbH в Вольфсбурге для гонок. Он оснащен 8,0-литровым двигателем W16 от Bugatti Chiron, но серьезно тюнингованным и достигающим мощности в 1850 л.с. при 7025 об/мин и крутящем моменте в 1600 Нм в диапазоне от 2000 до 7025 об/мин. Конструкторы добились соотношения мощности к весу 0,67 кг/л.с. Этот трековый гиперкар доступен немногим людям не только из-за астрономической стоимости, которая оценивается в $4,6 миллиона. У Bugatti Bolide отсутствует разрешение передвижения на дорогах общего пользования – то есть оно предназначено только для заездов на закрытых гоночных треках. А значит и управлять им могут только подготовленные водители.
Аэродинамическая форма специально оптимизирована для высокой эффективности и устойчивости при больших скоростях. Автомобиль стал мечтой многих поклонников автоспорта и автомобильной индустрии.
|Характеристики
|Bugatti Bolide
|Мощность двигателя
|1 850 л. с.
|Масса
|
1 240 кг
|Максимальная скорость
|500 км/ч
|Разгон 0-100 км/ч
|2,17 с
|0-200 км/ч
|4,36 с
|0-300 км/ч
|7,37 с
|0-400 км/ч
|12,08 с
|0-500 км/ч
|20,16 с
Для справки: В 2023 году украинский предприниматель и миллиардер Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko) запустил новый необанк Eternity Business, зарегистрированный в Лондоне, Великобритания. Это финансовое учреждение уже со старта получило большую популярность у европейцев. Банк Eternity Business и его учредитель получили ряд наград европейских организаций, в том числе International Investment CONGRESS, номинацию ОБСЕ International Diplomatic Mission, премию и Орден Мировой Культурной дипломатии.