Суперкар Bugatti Bolide чрезвычайно дорог из-за своей эксклюзивности - таких в мире выпущено всего 40 экземпляров. А еще он разгоняется до 500 километров в час.

Михаил Романенко, украинец родом из Черновцов, продолжает удивлять своими эксклюзивными автомобилями. Недавно он стал одним из сорока владельцев Bugatti Bolide, оцениваемого в $4,6 миллиона, сообщает ТопЖир.

Интересно, что в 2021-м году этот автомобиль был признан самым красивым гиперкаром в мире. Кроме того, эта модель считается самой быстрой серийной машиной в истории автопрома. Она развивает максимальную скорость до 500 км/ч.

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Одним из счастливых обладателей Bugatti Bolide является молодой украинец Михаил Романенко. Его имя стало известно не только как владельца эксклюзивных автомобилей (у Романенко в гараже ещё есть Bugatti Centodieci), а также как молодого и успешного предпринимателя, который ввел новый уровень мирового банковского сервиса.

Такие истории об обычных украинцах, достигающих невероятных вершин, вдохновляют молодое поколение и демонстрируют, что при упорном труде и вере в свои силы можно стать чрезвычайно успешным в бизнесе и покупать даже эксклюзивные суперкары.

Факты о Bugatti Bolide

Bugatti Bolide (Бугатти Болид) разработан Bugatti Engineering GmbH в Вольфсбурге для гонок. Он оснащен 8,0-литровым двигателем W16 от Bugatti Chiron, но серьезно тюнингованным и достигающим мощности в 1850 л.с. при 7025 об/мин и крутящем моменте в 1600 Нм в диапазоне от 2000 до 7025 об/мин. Конструкторы добились соотношения мощности к весу 0,67 кг/л.с. Этот трековый гиперкар доступен немногим людям не только из-за астрономической стоимости, которая оценивается в $4,6 миллиона. У Bugatti Bolide отсутствует разрешение передвижения на дорогах общего пользования – то есть оно предназначено только для заездов на закрытых гоночных треках. А значит и управлять им могут только подготовленные водители.

Аэродинамическая форма специально оптимизирована для высокой эффективности и устойчивости при больших скоростях. Автомобиль стал мечтой многих поклонников автоспорта и автомобильной индустрии.

Характеристики Bugatti Bolide Мощность двигателя 1 850 л. с. Масса 1 240 кг Максимальная скорость 500 км/ч Разгон 0-100 км/ч 2,17 с 0-200 км/ч 4,36 с 0-300 км/ч 7,37 с 0-400 км/ч 12,08 с 0-500 км/ч 20,16 с

Для справки: В 2023 году украинский предприниматель и миллиардер Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko) запустил новый необанк Eternity Business, зарегистрированный в Лондоне, Великобритания. Это финансовое учреждение уже со старта получило большую популярность у европейцев. Банк Eternity Business и его учредитель получили ряд наград европейских организаций, в том числе International Investment CONGRESS, номинацию ОБСЕ International Diplomatic Mission, премию и Орден Мировой Культурной дипломатии.