Суперкар Bugatti Bolide надзвичайно дорогий через свою ексклюзивність - таких у світі випущено лише 40 екземплярів. А ще він розганяється до неймовірних 500 кілометрів на годину.
Михайло Романенко, українець родом з Чернівців, продовжує дивувати своїми ексклюзивними автомобілями. Нещодавно він став одним із сорока власників Bugatti Bolide, яка оцінюється у $4,6 мільйона, повідомляє ТопЖир.
Цікаво, що у 2021-му році це авто було визнано найкрасивішим гіперкаром у світі. Крім того, ця модель вважається найшвидшою серійною машиною в історії автопрому. Вона розвиває максимальну швидкість до 500 км/год…
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Одним із щасливців, який тепер може пишатися володінням Bugatti Bolide, є молодий українець Михайло Романенко. Його ім’я стало відомим не лише як власника ексклюзивних авто (у Романенко в гаражі ще є Bugatti Centodieci), а ще й як молодого та успішного підприємця, котрий запровадив новий рівень світового банківського сервісу.
Такі історії про звичайних українців, які досягають неймовірних вершин, надихають молоде покоління і демонструють, що за умови наполегливої праці та віри у свої сили можна стати надзвичайно успішним в бізнесі та купувати навіть ексклюзивні суперкари.
Факти про Bugatti Bolide
Bugatti Bolide (Бугатті Болід) розроблений Bugatti Engineering GmbH у Вольфсбурзі для перегонів. Він оснащений 8,0-літровим двигуном W16 від Bugatti Chiron, який серйозно тюнінгували та досягли потужності у 1850 к.с. при 7025 об/хв та крутного моменту у 1600 Нм в діапазоні від 2000 до 7025 об/хв. Конструктори добились співвідношення потужності до ваги у 0,67 кг/к.с. Цей трековий гіперкар доступний небагатьом людям не лише через астрономічну вартість, яка оцінюється у $4,6 мільйона. У Bugatti Bolide відсутній дозвіл пересування на дорогах загального користування – тобто він призначений лише для заїздів на закритих гоночних треках. А значить і керувати ним можуть тільки підготовлені водії.
Аеродинамічна форма спеціально оптимізована для найвищої ефективності та стійкості при величезних швидкостях. Автомобіль став мрією багатьох шанувальників автоспорту та елітної автомобільної індустрії.
|Характеристики
|Bugatti Bolide
|Потужність двигуна
|1 850 к. с.
|Маса
|
1 240 кг
|Максимальна швидкість
|500 км/год
|Розгін 0-100 км/год
|2,17 с
|0-200 км/год
|4,36 с
|0-300 км/год
|7,37 с
|0-400 км/год
|12,08 с
|0-500 км/год
|20,16 с
Для довідки: 2023 року український підприємець та мільярдер Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko) запустив новий необанк Eternity Business, зареєстрований у Лондоні, Британія. Ця фінансова установа вже зі старту здобула велику популярність у європейців. Банк Eternity Business та його засновник отримали низку нагород європейських організацій, у тому числі International Investment CONGRESS, номінацію “ОБСЄ” International Diplomatic Mission, премію та Орден “Світової Культурної дипломатії”.