Суперкар Bugatti Bolide надзвичайно дорогий через свою ексклюзивність - таких у світі випущено лише 40 екземплярів. А ще він розганяється до неймовірних 500 кілометрів на годину.

Михайло Романенко, українець родом з Чернівців, продовжує дивувати своїми ексклюзивними автомобілями. Нещодавно він став одним із сорока власників Bugatti Bolide, яка оцінюється у $4,6 мільйона, повідомляє ТопЖир.

Цікаво, що у 2021-му році це авто було визнано найкрасивішим гіперкаром у світі. Крім того, ця модель вважається найшвидшою серійною машиною в історії автопрому. Вона розвиває максимальну швидкість до 500 км/год…

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Одним із щасливців, який тепер може пишатися володінням Bugatti Bolide, є молодий українець Михайло Романенко. Його ім’я стало відомим не лише як власника ексклюзивних авто (у Романенко в гаражі ще є Bugatti Centodieci), а ще й як молодого та успішного підприємця, котрий запровадив новий рівень світового банківського сервісу.

Такі історії про звичайних українців, які досягають неймовірних вершин, надихають молоде покоління і демонструють, що за умови наполегливої праці та віри у свої сили можна стати надзвичайно успішним в бізнесі та купувати навіть ексклюзивні суперкари.

Факти про Bugatti Bolide

Bugatti Bolide (Бугатті Болід) розроблений Bugatti Engineering GmbH у Вольфсбурзі для перегонів. Він оснащений 8,0-літровим двигуном W16 від Bugatti Chiron, який серйозно тюнінгували та досягли потужності у 1850 к.с. при 7025 об/хв та крутного моменту у 1600 Нм в діапазоні від 2000 до 7025 об/хв. Конструктори добились співвідношення потужності до ваги у 0,67 кг/к.с. Цей трековий гіперкар доступний небагатьом людям не лише через астрономічну вартість, яка оцінюється у $4,6 мільйона. У Bugatti Bolide відсутній дозвіл пересування на дорогах загального користування – тобто він призначений лише для заїздів на закритих гоночних треках. А значить і керувати ним можуть тільки підготовлені водії.

Аеродинамічна форма спеціально оптимізована для найвищої ефективності та стійкості при величезних швидкостях. Автомобіль став мрією багатьох шанувальників автоспорту та елітної автомобільної індустрії.

Характеристики Bugatti Bolide Потужність двигуна 1 850 к. с. Маса 1 240 кг Максимальна швидкість 500 км/год Розгін 0-100 км/год 2,17 с 0-200 км/год 4,36 с 0-300 км/год 7,37 с 0-400 км/год 12,08 с 0-500 км/год 20,16 с

Для довідки: 2023 року український підприємець та мільярдер Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko) запустив новий необанк Eternity Business, зареєстрований у Лондоні, Британія. Ця фінансова установа вже зі старту здобула велику популярність у європейців. Банк Eternity Business та його засновник отримали низку нагород європейських організацій, у тому числі International Investment CONGRESS, номінацію “ОБСЄ” International Diplomatic Mission, премію та Орден “Світової Культурної дипломатії”.