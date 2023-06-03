Михайло Романенко – маловідомий український мільярдер, який має в гаражі кілька елітних суперкарів. На відміну від багатьох українських бізнесменів, свої статки він заробив легально - на криптовалюті та фінансових послугах.

На криптовалютному рахунку Михайла Романенка – $1,5 мільярда в біткойнах за нинішнім курсом валют. Тому у свої 35 років Михайло може претендувати на статус одного з наймолодших мільярдерів в Україні та Європі. Тим більше, що гроші зароблені самостійно, а не отримані в спадок чи за допомогою корупційних оборудок.

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Нещодавно українець Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko) став одним з перших власників ексклюзивного суперкара Bugatti Centodieci. Це гіперкар, випущений на честь класичного Bugatti EB110 90-х років, повідомляє ТопЖир.

Bugatti Centodieci

Centodieci італійською означає “сто десять” та відсилає до 110-річного ювілею Bugatti. Обмежений тираж гіперкара складає всього 10 екземплярів, що робить його дуже рідкісним та ексклюзивним автомобілем. А ще – дуже дорогим ($10 мільйонів).

Гіперкар обладнано 8,0-літровим 1600-сильним двигуном W16. Він розганяється до 100 км/год за 2,4 с, а максимальна швидкість обмежена до 380 км/год.

Хто такий Михайло Романенко?

Михайло народився в Чернівцях, зараз веде бізнес у Києві та за кордоном. У 2014 році заснував невеликий офіс з надання фінансових послуг Danvel у Києві, штат налічував усього 2 трейдери. Наразі корпорація Danvel Group входить до ТОП-20 найбільших світових команд з торгівлі на фінансових ринках. Danvel LTD та Eternity Business Limited спеціалізуються на довірчому управлінні активами приватних інвесторів та венчурних фондів. Філії корпорації розташовані в Дубаї, Лондоні, Цюріху, Відні, Сінгапурі. Danvel LTD співпрацює з JPMorgan Chase, China Construction Bank, ALIPAY, HSBC, BlackRock, Goldman Sachs тощо. У 2022 році корпорація Danvel Group виступила інформаційним партнером “Формули-1” у Монако.

Романенко та його компанії цього року номінувалися Міжнародним інвестиційним конгресом на звання “Найкращий інвестиційний продукт року” та “Найкраща партнерська програма року”.

Цікаво, що партнером Михайла є Назар Бабенко, уродженець Дніпра, який нещодавно придбав інший ексклюзивний суперкар Bugatti Divo за 9 мільйонів доларів.