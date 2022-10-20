Покупцеві колекційного авто ще нема 30-ти років, але його статки оцінюються в $360 мільйонів.

Кілька років тому на телебаченні набув галасу сюжет про «мажорів» - дітей можновладців, які ганяють на крутих авто. У ньому фігурував і Назар на прізвище Бабенко – саме через це журналісти назвали його сином депутата Валерія Бабенко.

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Але насправді вони однофамільці, про це потім і заявили самі автори сюжету. Отож, хто він і звідки у 28-річного (такий вік указано у нього в профілі) чоловіка гроші на гіперкар Bugatti Divo?

Видання ТопЖир провело власне розслідування і дізналось цікаві подробиці про українця, який, імовірно, володіє найдорожчим авто серед наших громадян. Почнемо з того, що Назар Бабенко мешкав у Дніпрі. Чому мешкав? Тому що згодом, після початку війни, він виїхав до Еміратів. Але якщо вірити світлинам і постам у його Інстаграм, про Україну він не забув, започаткувавши благодійний фонд.

На теперішній час Назар перебуває у Дубаї, а його компанія, яку він заснував у 2014-му, цього річ навіть стала спонсором Формули-1 Гран-прі Монако 2022. Отож, до головного – на чому молодий українець заробив мільйони мільйонів?

Як і у випадку з айтішніком Олександром Слобоженко, що володіє гіперкаром Феррарі і не тільки, Бабенко сколотив капітал не на цукерках. Якщо точніше – він є одним із найбільших власників (HOLDer’ом) основної криптовалюти (біткоїна) Східної Європи, а створена ним компанія Danvel станом на 2022-й рік входить у ТОП-20 найкращих команд у світі з управління активами на фінансових ринках.

Як вдалося з’ясувати сайту ТопЖир, Назар Бабенко володіє нерухомістю у Швейцарії, Австрії, ОАЕ та в Україні. Що до автомобілів, у 2022-му році він придбав один із 40-ка Bugatti Divo, заплативши за гіперкар (як пише сам Назар) 9 мільйонів доларів.

Але це ще не все, що у є гаражі українця в Дубаї. Для повсякденного життя він використовує позашляховий Rolls-Royce Cullinan.

На задньому плані можна побачити ще один гіперкар – Koenigsegg Agera RS за 2 мільйони доларів та інші дорогі авто. Але немає точних даних, про шведський гіперкар та інші авто у володінні Бабенко.

До речі, як пише Назар, він вже проїхав на Бугатті 1000 кілометрів і зробив перше ТО за… 100 000 доларів.