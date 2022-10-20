Покупателю коллекционного авто еще нет 30-ти лет, но его состояние оценивается в $360 миллионов.

Несколько лет назад на телевидении приобрел шум сюжет о «мажорах» - детях чиновников, гоняющих на крутых авто. В нем фигурировал и Назар по фамилии Бабенко – именно поэтому журналисты назвали его сыном депутата Валерия Бабенко.

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Но на самом деле они однофамильцы, об этом потом и заявили сами авторы сюжета. Итак, кто он и откуда у 28-летнего (такой возраст указан у него в профиле) мужчины деньги на гиперкар Bugatti Divo?

Издание ТопЖир провело собственное расследование и узнало интересные подробности об украинце, который, вероятно, владеет самым дорогим автомобилем среди наших граждан. Начнём с того, что Назар Бабенко жил в Днепре. Почему жил? Потому что после начала войны он уехал в Эмираты. Но если верить фотографиям и постам в его Инстаграм, об Украине он не забыл, начав благотворительный фонд.

В настоящее время Назар находится в Дубае, а его компания, которую он основал в 2014-м, в этом году даже стала спонсором Формулы-1 Гран-при Монако 2022. Итак, главное – на чем молодой украинец заработал миллионы миллионов?

Как и в случае с айтишником Александром Слобоженко, владеющим гиперкаром Феррари и не только, Бабенко сколотил капитал не на конфетах. Если точнее – он является одним из крупнейших владельцев (HOLDer'ом) основной криптовалюты (биткоина) Восточной Европы, а созданная им компания Danvel по состоянию на 2022 год входит в ТОП-20 лучших команд в мире по управлению активами на финансовых рынках.

Как удалось выяснить сайту ТопЖир, Назар Бабенко владеет недвижимостью в Швейцарии, Австрии, ОАЭ и Украине. Что касается автомобилей, в 2022 году он приобрел один из 40-ка Bugatti Divo, заплатив за гиперкар (как пишет сам Назар) 9 миллионов долларов.

Но это еще не все, что есть в гараже украинца в Дубае. Для повседневной жизни он использует внедорожный Rolls-Royce Cullinan.

На заднем плане можно увидеть еще один гиперкар – Koenigsegg Agera RS за 2 миллиона долларов и другие дорогие авто. Но нет точных данных, о шведском гиперкаре и других авто во владении Бабенко.

Кстати, как пишет Назар, он уже проехал на Бугатте 1000 километров и сделал первое ТО за 100 000 долларов.