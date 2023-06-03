Михаил Романенко – малоизвестный украинский миллиардер, владеющий несколькими элитными суперкарами. В отличие от многих украинских бизнесменов, свое состояние он заработал легально - на криптовалюте и финансовых услугах.

На криптовалютном счете Михаила Романенко – $1,5 миллиарда в биткойнах по нынешнему курсу валют. Потому в свои 35 лет Михаил может претендовать на статус одного из самых молодых миллиардеров в Украине и Европе. Тем более, что деньги заработаны самостоятельно, а не получены в наследство или с помощью коррупционных сделок.

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Недавно украинец Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko) стал одним из первых владельцев эксклюзивного суперкара Bugatti Centodieci. Это гиперкар, выпущенный в честь классического Bugatti EB110 90-х годов, сообщает ТопЖир.

Bugatti Centodieci

Centodieci на итальянском означает “сто десять” и отсылает к 110-летнему юбилею Bugatti. Ограниченный тираж гиперкара составляет всего 10 экземпляров, что делает его очень редким и эксклюзивным автомобилем. А еще очень дорогим ($10 миллионов).

Гиперкар оборудован 8,0-литровым 1600-сильным двигателем W16. Он разгоняется до 100 км/час за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена до 380 км/ч.

Кто такой Михаил Романенко?

Михаил родился в Черновцах, сейчас ведет бизнес в Киеве и за границей. В 2014 году основал небольшой офис по предоставлению финансовых услуг Danvel в Киеве, штат насчитывал всего 2 трейдера. В настоящее время корпорация Danvel Group входит в ТОП-20 крупнейших мировых команд по торговле на финансовых рынках. Danvel LTD и Eternity Business Limited специализируются на доверительном управлении активами частных инвесторов и венчурных фондов. Филиалы корпорации расположены в Дубае, Лондоне, Цюрихе, Вене, Сингапуре. Danvel LTD сотрудничает с JPMorgan Chase, China Construction Bank, ALIPAY, HSBC, BlackRock, Goldman Sachs и т.д. В 2022 году корпорация Danvel Group выступила информационным партнером "Формулы-1" в Монако.

Романенко и его компании в этом году номинировались Международным инвестиционным конгрессом на звание "Лучший инвестиционный продукт года" и "Лучшая партнерская программа года".

Интересно, что партнером Михаила является Назар Бабенко, уроженец Днепра, недавно купивший другой эксклюзивный суперкар Bugatti Divo за 9 миллионов долларов.