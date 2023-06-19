Porsche Mission X показує всі свої таємниці у оглядовому відео. Він йде у виробництво? Ми не знаємо, але сподіваємося.

Штутгартська компанія представила концепт Mission X у своєму музеї в Цуффенхаузені на початку цього місяця – повністю електричний гіперкар, який повинен стати найшвидшим серійним автомобілем, який коли-небудь проїжджав на Нюрбургрингу. Але це набагато більше, ніж рекордні амбіції, і нове відео від TopGear розкриває нам усі маленькі секрети.

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Наші британські колеги були запрошені в місце поблизу Парижа у Франції, де вони мали можливість провести деякий час з Mission X. І давайте почнемо з великої новини – хоча Porsche ще не підтвердив, що серійна версія надійде офіційно та безпосередньо, шанси здаються високими. Раніше цього місяця генеральний директор Porsche Олівер Блум сказав нам, що є «хороші можливості» і що остаточне рішення має бути прийнято протягом наступного місяця.

Як згадувалося вище, наступник 959, Carrera GT і 918 Spyder має виключно електричну силову установку. Погана новина полягає в тому, що ми не маємо цифр потужності – Porsche тримає їх у таємниці, але за чутками приблизно 1700 к.с.

Усе, що автовиробник готовий оприлюднити на даний момент, це те, що концепт має дивовижне співвідношення потужності до ваги. А продуктивність? Знову ж таки, нічого офіційного немає, але є повідомлення про спринт до сотні менш ніж за дві секунди та максимальну швидкість понад 320 кілометрів на годину.

А як щодо дизайну? З першого погляду Mission X може здатися дещо знайомим, оскільки деякі лінії нагадують нам 918 Spyder, але насправді це набагато гостріша машина. Є певні деталі зовнішнього вигляду, які абсолютно вражають. Візьмемо, наприклад, дах, який насправді є скляною бульбашковою панеллю з екзоскелетом з вуглецевого волокна, який утримує її разом. Але де бічні дзеркала? Бічних дзеркал немає, замість цього в Mission X використовуються невеликі камери, які прикріплені до задніх панелей. Концепт їздить на 20-дюймових передніх і 21-дюймових задніх ультралегких магнієвих колесах.