Новий електромобіль Porsche обіцяє стати найшвидшим на Нюрбургрингу – найважчій гоночній трасі світу.

Коли більшості людей виповнюється 75, достатнім подарунком для них є просто бути живими і здоровими. Однак до свого 75-річчя Porsche зробила собі чудовий подарунок — гіперкар, який стане найшвидшим серійним автомобілем на Нюрбургрингу. І так, це буде електромобіль.

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Mission X, наразі лише концепт, але яскравий показник того, як може виглядати наступна електричка від Porsche.

Porsche каже, що у ньому буде дивовижне співвідношення потужності до ваги: принаймні одна кінська сила на кілограм ваги завдяки новій, повністю електричній, 900-вольтній архітектурі. Якщо взяти за еталон останній гіперкар Porsche, 918 Spyder 2015 року та його споряджену вагу 1678 кг, це означатиме десь близько 1700 кінських сил. Це майже вдвічі більше, ніж Spyder, який став першим серійним автомобілем, що проїхав коло Нюрбургрингу менш ніж за сім хвилин.

Porsche представила концепт Mission X до 75-річчя компанії та напередодні 100-річчя 24 годин Ле-Мана. Тут є природний зв’язок: дизайн Mission X, як кажуть, також був натхненний Ле-Маном, з дверима, які відкриваються вгору та вперед, як у класичному 917. Це лише один з акцентів радикального стилю, який включає скляну бульбашку, що закриває пасажирський салон, захищений екзоскелетом з вуглецевого волокна. Отримана форма нагадує прототипи минулого Ле-Мана, але виконана в сучасному стилі.

Попри те, що Porsche має електричний двигун, як і Taycan, акумуляторну батарею Porsche розташував позаду сидінь, так звану схему «e-core», яка має створити таку ж динаміку керованості, що й автомобіль із центральним розташуванням двигуна.

Ми вже бачили божевільний рівень потужності та продуктивності від таких брендів, як Rimac, і навіть у серійних седанах від Tesla та Lucid, тож якщо Porsche збирається створити цей гіперкар наступного покоління, щоб вразити, йому знадобляться чотиризначні цифри потужності. Думка про таку потужність у поєднанні з інженерним і гоночним досвідом такої компанії, як Porsche, варта того, щоб бути в захваті.