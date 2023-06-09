Новый электромобиль Porsche обещает стать самым быстрым на Нюрбургринге – тяжелейшей гоночной трассе мира.

Когда большинству людей исполняется 75, просто быть живыми и здоровыми является достаточным подарком. Однако к 75-летию Porsche культовая компания спортивных автомобилей сделала себе отличный подарок на день рождения – гиперкар, который станет самым быстрым серийным автомобилем на Нюрбургринге. И да, это будет электромобиль.

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Mission X, пока только концепт, но яркий показатель того, как может выглядеть следующая электричка от Porsche.

Porsche говорит, что эта машина предложит удивительное соотношение мощности к весу – по крайней мере одна лошадиная сила на килограмм веса благодаря новой, полностью электрической, 900-вольтной архитектуре. Если взять за стандарт последний гиперкар Porsche, 918 Spyder 2015 года и его снаряженный вес 1678 кг, это будет означать около 1700 лошадиных сил. Это почти вдвое больше, чем Spyder, ставший первым серийным автомобилем, проехавшим около Нюрбургринга менее чем за семь минут.

Porsche представила концепт Mission X к 75-летию компании и в канун 100-летия 24 часов Ле-Мана. Здесь есть естественная связь: дизайн Mission X, как говорится, также был вдохновлен Ле-Маном, с дверью, которая открывается вверх и вперед, как в классическом 917. Это лишь один из акцентов радикального стиля, включающего закрывающий стеклянный пузырь. пассажирский салон, защищенный экзоскелетом из углеродного волокна. Полученная форма напоминает прототипы прошлого Ле-Мана, но исполнена в современном стиле.

Несмотря на то, что у этого Porsche электрический двигатель, как и у Taycan, аккумулятор расположен позади сидений, так называемую схему «e-core», которая должна создать такую же динамику управляемости, что и автомобиль с центральным расположением двигателя.

Мы уже видели безумный уровень мощности и производительности от таких брендов, как Rimac, и даже в серийных седанах от Tesla и Lucid, так что если Porsche собирается создать этот гиперкар следующего поколения, ему понадобятся четырехзначные цифры мощности. Мнение о такой мощности в сочетании с инженерным и гоночным опытом такой компании, как Porsche, стоит того, чтобы быть в восторге.