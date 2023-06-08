Porsche Cayenne выпускается с мощными двигателями, с которыми часто возникают проблемы. Надежный 1,9-литровый дизельный двигатель TDI у него поставили украинские умельцы.

Cayenne первого поколения недавно появился в продаже в Украине. Внешне это обычный Cayenne, на под капотом флагманского внедорожника стоит 1,9-литровый дизельный двигатель TDI от Volkswagen.

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Четырехцилиндровый двигатель с зажиганием от сжатия с прямым впрыском установлен с шестиступенчатой механической коробкой передач Volkswagen Touareg 2.5 TDI.

Это, несомненно, звучит как Франкенштейн, состоящий из казалось бы несопоставимых компонентов Volkswagen Group, но владелец говорит, что они сделали трансформацию с большим вниманием к деталям.

Продольно установленный 1,9-литровый дизель выдает 150 лошадиных сил, что, вероятно, означает, что раньше он стоял на VW Golf, Bora/Jetta или Sharan 2000-2007 годов. Наверное, лучшая новость состоит в том, что заводской полный привод Cayenne, по-видимому, работает должным образом с полностью функциональным дифференциалом с блокировкой.

Но какой смысл был в пересадке сердца? По словам владельца, Cayenne теперь гораздо экономичнее, чем раньше. Оригинальный бензиновый двигатель V8 потреблял около 20 литров бензина на 100 километров, при этом сжигая значительное количество моторного масла. После перехода на четырехцилиндровый дизельный двигатель внедорожник теперь по крайней мере в несколько раз экономнее, чем раньше.