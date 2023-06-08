Porsche Cayenne випускається з потужними двигунами, з якими досить часто виникають проблеми. 1,9-літровий дизельний двигун TDI у нього встановили українські умільці.

Cayenne першого покоління нещодавно надійшов у продаж в Україні. Зовні це звичайний Cayenne, але тепер під капотом флагманського позашляховика стоїть 1,9-літровий дизельний двигун TDI від Volkswagen.

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Чотирициліндровий двигун із запалюванням від стиснення з прямим упорскуванням поєднується з шестиступінчастою механічною коробкою передач від Volkswagen Touareg 2.5 TDI. За унікальний кросовер 2004 року випуску просять 7 800 доларів.

Це, безсумнівно, звучить як Франкенштейн, що складається з, здавалося б, незрівнянних компонентів Volkswagen Group. Але власник каже, що вони зробили трансформацію з великою увагою до деталей.

Поздовжньо встановлений 1,9-літровий дизель виробляє 150 кінських сил, що, ймовірно, означає, що раніше стояв на VW Golf, Bora/Jetta або Sharan 2000-2007 років. Напевно, найкраща новина полягає в тому, що заводський повний привід Cayenne, очевидно, працює належним чином з повністю функціональним диференціалом з блокуванням.

Але який сенс був в “пересадці серця”? Що ж, за словами власника, Cayenne тепер набагато більш економічний, ніж раніше. Оригінальний бензиновий двигун V8 споживав приблизно 20 літрів бензину на 100 кілометрів, при цьому спалюючи значну кількість моторної оливи. Після переходу на чотирициліндровий дизельний двигун позашляховик став у кілька разів економнішим, ніж раніше. Хоча і втратив динамічні показники.