Porsche Mission X показывает все свои тайны в обзорном видео. Он идет в производство? Мы не знаем, но надеемся.

Штутгартская компания представила концепт Mission X в своем музее в Цуффенхаузене в начале этого месяца – полностью электрический гиперкар, который должен стать самым быстрым серийным автомобилем, когда-либо проезжавшим на Нюрбургринге. Но это гораздо больше, чем рекордные амбиции, и новое видео от TopGear открывает нам все маленькие секреты.

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Наши британские коллеги были приглашены в городок вблизи Парижа во Франции, где у них была возможность провести некоторое время с Mission X. И давайте начнем с большой новости – хотя Porsche еще не подтвердил, что серийная версия поступит официально и непосредственно, шансы кажутся высокими. Ранее в этом месяце генеральный директор Porsche Оливер Блум сказал нам, что есть хорошие возможности и что окончательное решение должно быть принято в течение следующего месяца.

Как упоминалось выше, преемник 959, Carrera GT и 918 Spyder имеет исключительно электрическую силовую установку. Плохая новость заключается в том, что у нас нет цифр мощности – Porsche держит их в тайне, но по слухам примерно 1700 л.с.

Все, что автопроизводитель готов обнародовать сейчас, это то, что концепт имеет удивительное соотношение мощности к весу. А производительность? Опять же, ничего официального нет, но есть сообщения о спринте до сотни менее чем за две секунды и максимальной скорости более 320 километров в час.

А как насчет дизайна? С первого взгляда Mission X может показаться несколько знакомым, поскольку некоторые линии напоминают нам 918 Spyder, но на самом деле это гораздо более острая машина. Есть определенные детали внешнего вида, абсолютно поражающие. Возьмем, например, крышу, которая на самом деле представляет собой стеклянную пузырчатую панель с экзоскелетом из углеродного волокна, которая удерживает ее вместе. Но где боковые зеркала? Боковых зеркал нет, вместо этого в Mission X используются небольшие камеры, прикрепленные к задним панелям. Концепт ездит на 20-дюймовых передних и 21-дюймовых задних ультралегких магниевых колесах.