Mercedes-Benz AMG G63 получил захватывающий тюнинг

Carlex Design представил одно из самых впечатляющих проектов – G-Falcon, который базируется на Mercedes-Benz AMG G63 2023 года. Это уникальное произведение поражает не только своими характеристиками, но и невероятными деталями и мастерством исполнения.

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Под капотом G-Falcon остался 577-сильный V8 с двумя турбинами, однако это далеко не главное. Он создан не для гоночных треков или бездорожья, а для того, чтобы вызвать восторг у всех, кому посчастливится его увидеть.

Главной особенностью является крыша с ручной гравировкой изображения сокола в лесу, аналогичная гравировка украшает боковые молдинги и колесные арки. Эти детали контрастируют с полированным металлом и золотыми акцентами, подчеркивающими индивидуальную покраску автомобиля.

Создание декоративных элементов и их гравировка заняли 36 месяцев. Кузов G-Falcon дополнен карбоновым обвесом, включая передние и задние бамперы, радиаторные решетки, колесные арки и пороги. Все не гравированные части вручную покрыты килограммом алмазной пыли янтарного оттенка, что придает автомобилю особое сияние.

Интерьер автомобиля выполнен из патинированной кожи, что хорошо сочетается с внешним видом. Кожа покрывает все, от сидений до панели приборов. Те части, которые не покрыты кожей, украшены гравировкой, как и снаружи.

Процесс создания G-Falcon занял четыре года. Хотя стоимость автомобиля не раскрывается, можно предположить, что она просто заоблачная.