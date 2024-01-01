Mercedes-Benz AMG G63 отримав захоплюючий тюнінг

Carlex Design представив одне з найбільш вражаючих проектів – G-Falcon, який базується на Mercedes-Benz AMG G63 2023 року. Цей унікальний витвір вражає не лише своїми характеристиками, а й неймовірними деталями та майстерністю виконання.

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Під капотом G-Falcon лишився 577-сильний V8 із двома турбінами, проте це далеко не головне. Він створений не для гоночних треків чи бездоріжжя, а для того, щоб викликати захват у всіх, кому пощастить його побачити.

Головною особливістю є дах із ручним гравіюванням зображення сокола в лісі, аналогічне гравіювання прикрашає бічні молдинги та колісні арки. Ці деталі контрастують з полірованим металом та золотими акцентами, що підкреслюють індивідуальне фарбування автомобіля.

Створення декоративних елементів та їхнє гравірування зайняли 36 місяців. Кузов G-Falcon доповнений карбоновим обважуванням, включаючи передні та задні бампери, радіаторні грати, колісні арки та пороги. Усі не гравіровані частини вручну покриті кілограмом алмазного пилу янтарного відтінку, що надає автомобілю особливого сяйва.

Інтер'єр автомобіля виконаний з патинованої шкіри, що гарно поєднується із зовнішнім виглядом. Шкіра покриває все, від сидінь до панелі приладів. Ті частини, які не вкриті шкірою, прикрашені гравіюванням, як і зовні.

Процес створення G-Falcon зайняв чотири роки. Хоча вартість автомобіля не розкривається, можна припустити, що вона просто захмарна.