Компанія Mansory, що займається модифікацією автомобілів преміумкласу, створила унікальний тюнінгований Mercedes-AMG, в якому тепер важко впізнати оригінальний G63.

Автомобіль назвали Mansory P850. Він був створений на основі Mercedes-AMG G63, який піддали серйозним модифікаціям як ззовні, так і зсередини. Зовнішній вигляд авто змінився завдяки новим широким крилам, додатковим елементам освітлення, новому капоту з бамперами та оновленому кольору.

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Також автомобіль обладнали великими дисками, які пофарбовані в колір кузова. Салон автомобіля виконали у бірюзовому кольорі й він має унікальні сидіння. Майстри Mansory створили нову шкіряну оббивку, й обшили нею стелю, яка до того ж має ефект “зоряного неба”, кермо, сидіння, дверні карти та панель приладів.

Також майстри замінили всі логотипи Mercedes-Benz й встановили власні. Однак головний секрет цього автомобіля приховано у назві P850. Потужність автомобіля підняли до позначки у 850 к.с. та 1000 Нм, що дозволяє йому досягати першої сотні всього за 3.5 секунди.

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Тепер цей Mansory P850 можна побачити в Дубаї, в оригінальному магазині компанії. Його вартість не розголошують, проте судячи з того, що оригінальний Mercedes-AMG G 63 також не є дешевим й новий автомобіль коштуватиме вам щонайменше 179 000 доларів США, цей P850 може стати власністю виключно мільйонерів.