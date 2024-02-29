Компания Mansory, занимающаяся модификацией автомобилей премиум-класса, создала уникальный тюнингованный Mercedes-AMG, в котором теперь трудно узнать оригинальный G63.

Автомобиль назвали Mansory P850. Он был создан на основе Mercedes-AMG G63, который подвергли серьезным модификациям как снаружи, так и изнутри. Внешний вид авто изменился благодаря новым широким крыльям, дополнительным элементам освещения, новому капоту с бамперами и обновленному цвету.

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Также автомобиль оборудовали большими дисками, которые окрашены в цвет кузова. Салон автомобиля выполнили в бирюзовом цвете и он имеет уникальные сиденья. Мастера Mansory создали новую кожаную обивку, и обшили ею потолок, которая к тому же имеет эффект "звездного неба", руль, сиденья, дверные карты и панель приборов.

Также мастера заменили все логотипы Mercedes-Benz и установили собственные. Однако главный секрет этого автомобиля скрыт в названии P850. Мощность автомобиля подняли до отметки в 850 л.с. и 1000 Нм, что позволяет ему достигать первой сотни всего за 3.5 секунды.

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Теперь этот Mansory P850 можно увидеть в Дубае, в оригинальном магазине компании. Его стоимость не разглашают, однако судя по тому, что оригинальный Mercedes-AMG G 63 также не является дешевым и новый автомобиль будет стоить вам минимум 179 000 долларов США, этот P850 может стать собственностью исключительно миллионеров.