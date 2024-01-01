Старий Mitsubishi Pajero перетворили на Mercedes-Benz G63 за допомогою дерева

Як повідомляє Carscoops, раніше ютубер займався зменшеними дитячими дерев’яними моделями відомих автомобілів, однак, вирішив створити справжній повнорозмірний G-Class.

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Аби створити копію, автор повністю розібрав старий Mitsubishi Pajero до шасі. Після цього зварив спеціальну конструкцію, аби надати майбутньому автомобілю пропорцій G63. Згодом конструкцію пофарбували в чорний колір.

Коли цей етап було завершено, майстер приступив до “обшивки” каркаса деревиною. Який саме тип дерева використовувався невідомо, проте, він точно важчий за оригінальні кузовні елементи оригінального G63.

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Окрім цього, ютубер створив дерев’яний салон, який має дерев’яні бічні карти, панель приладів та вентиляційні отвори, сидіння з оригінальним вирізьбленим малюнком та центральна консоль. Оскільки модель заснована на справжньому авто, уся оптика, яку автор створив спеціально для копії, також працює.