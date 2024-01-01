Умільці з Житомира створили унікальний пікап Mercedes-Benz G-Class

Зовнішність автомобіля змінили відповідно до моделі Brabus 2022 року з чорними фарами, ідентичною лебідкою, карбоновою накладкою на капот та заміненим лобовим склом. Як і в оригінала, на даху є додаткові фари.

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Колісні арки та диски також виконані в стилі Brabus. Салон, гальмівні супорта та пружини підвіски виконані в помаранчевому кольорі. Підвіска виконана дещо інакше й відрізняється від тієї, що маж оригінальний XLP Adventure.

Двері на старій моделі мають гострі кути, тому майстри скруглили їх, аби вони повністю відповідали сучасному G-Class. До того ж колісну базу автомобіля подовжили на 50 см, а задній звис подовжили ще на 20 см.

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Модель має електричні підніжки, з підсвіткою, оригінальні молдинги та вихлоп Brabus. Двері вантажного відсіку створювались, фактично, з нуля, проте майже повністю відповідають оригіналу. Задній бампер та ліхтарі також виконано у стилі Brabus.

Майстри оснастили копію портальними редукторами, однак їм довелось звузити задній міст, щоб отримати вузьку колію. Салон виконаний в помаранчевому кольорі, проте дах та стійки обшиті чорною алькантарою.

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Команда також змінила стару торпеду, проте без особливих втручань в електрику та пошила унікальні дверні карти, згідно з побажань клієнта. Задній ряд змістили максимально назад, аби створити більше місця для ніг пасажирів.